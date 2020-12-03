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13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

В магазине Сургута заметили оленя, «выбирающего» новогодние подарки

Животное помогало Деду Морозу готовиться к праздникам

В начале декабря в соцсетях появилось забавное видео, снятое в одном из супермаркетов в крупнейшем городе Ханты-Мансийского округа — Сургуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Там, между полками с новогодними товарами, бродил настоящий олень. Животное по кличке Валерчик пришел в магазине не сам, а в компании Деда Мороза. Пока олень внимательно изучал ассортимент и выбирал игрушки, Дед Мороз ходил рядом, спрашивал его совета по выбору подарков и снимал Валерчика на камеру.

Екатерина Гура

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