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14:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Совенка, найденного в рождественской ели в Нью-Йорке, отпустили на волю

Малыша назвали Рокки.

Сотрудники зоозащитной организации Ravensbeard выпустили на волю молодого сыча, которого в середине ноября нашли в ветвях рождественской ели Рокфеллеровского центра.

Птицу нашли во время установки дерева в ветвях, где он прятался около трех суток, пока ель везли в Нью-Йорк.

Сычика тут же передали зоологам, и те в течение недели наблюдали за его состоянием, пока окончательно не убедились, что с ним все в порядке. Малыша Рокки (так птицу назвали в центре) выпустили на волю на закате в живописных окрестностях Нью-Йорка.

Екатерина Гура

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