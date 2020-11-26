14:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Совенка, найденного в рождественской ели в Нью-Йорке, отпустили на волю
Малыша назвали Рокки.
Сотрудники зоозащитной организации Ravensbeard выпустили на волю молодого сыча, которого в середине ноября нашли в ветвях рождественской ели Рокфеллеровского центра.
Птицу нашли во время установки дерева в ветвях, где он прятался около трех суток, пока ель везли в
Сычика тут же передали зоологам, и те в течение недели наблюдали за его состоянием, пока окончательно не убедились, что с ним все в порядке. Малыша Рокки (так птицу назвали в центре) выпустили на волю на закате в живописных окрестностях
Екатерина Гура