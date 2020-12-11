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День в истории: 11 декабряУтверждение официального флага военного флота России, появление ЮНИСЕФ и другие памятные события
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00:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 11 декабря

Утверждение официального флага военного флота России, появление ЮНИСЕФ и другие памятные события, которые происходили в разные годы 11 декабря.

Источник: Sujan Sarkar/Mountain Partnership

Международный день гор

Сегодня отмечается Международный день гор. Этот праздник был установлен в январе 2003 года по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН. А учредили его на Конференции ООН по окружающей среде и развитию еще в 1992 году. Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с целью привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты и необходимости оказания помощи их населению. В соответствующей резолюции отмечена особая актуальность действий, направленных на устойчивое развитие горных регионов.

В качестве обязательных просветительских мероприятий для этого дня были выбраны информационно-разъяснительные: выставки, книжные ярмарки, тематические конференции и симпозиумы, а также научно-популярные лекции и семинары в школах и университетах. Каждый год праздник имеет определенную тему, по которой и разрабатываются информационные материалы. В 2020 году темой объявлено «Биоразнообразие гор».

Учреждение Андреевского флага

11 декабря 1699 года флаг с Андреевским крестом был провозглашен Петром I в качестве официального флага военного флота России. Этот выбор объяснялся тем, что именно от апостола Андрея Россия приняла святое крещение. Царь уделял много внимания разработке флагов. Два проекта он разработал и нарисовал лично.

В российском флоте белый флаг с синим Андреевским крестом просуществовал до 1917 года. Однако вплоть до 1924 года он использовался белогвардейцами, которые сражались за восстановление монархии. После распада СССР, в 1991 году, Андреевский флаг был официально восстановлен указом президента России в качестве основного военно-морского флага.

Источник: UNICEF/UNI334456/Almatar

Появление ЮНИСЕФ

В 1946 году в этот день был создан Чрезвычайный фонд защиты детей Организации Объединенных наций — ЮНИСЕФ. Он стал одним из первых помощников для обездоленных европейских детей, которые после войны жили в лагерях для беженцев и разрушенных городах.

Изначально предполагалось, что организация будет временной. Однако уже в 1953 году она стала постоянной и расширила круг своей деятельности. В частности, ЮНИСЕФ занимается строительством детских садов и школ, медицинских заведений и созданием семейных консультаций. Средства на функционирование фонда выделяются правительствами государств и частными донорами.

Начало Чеченской войны

В этот день в 1994 году началась Первая чеченская война. В этот день Борис Ельцин издал указ «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». Целью кампании было названо наведение конституционного порядка в Чечне. Официально конфликт определялся как «меры по поддержанию конституционного порядка», также военные действия назывались «первой чеченской войной», реже «российско-чеченской» или «русско-кавказской войной». Итогом войны стало подписание Хасавюртовских соглашений и вывод российских войск. Чечня вновь стала де-факто независимым, но де-юре непризнанным ни одной страной мира (в том числе Россией) государством.

Источник: РИА "Новости"

День рождения Александра Солженицына

Ровно 102 года назад на свет появился русский писатель, драматург, поэт, эссеист-публицист, общественный и политический деятель Александр Исаевич Солженицын. Помимо художественных сочинений, затрагивающих, как правило, острые общественно-политические вопросы, получил широкую известность своими художественно-публицистическими произведениями по истории России XIX—XX вв.еков. В 1970 году Солженицын был удостоен Нобелевской премии по литературе.

В течение нескольких десятилетий (1960−1980-е годы) Солженицын активно выступал против коммунистических идей, политического строя СССР и политики его властей. Советская власть называла его диссидентом. Его произведения были запрещены в стране, однако печатались на Западе и распространялись благодаря самиздату. В 1974 году писателя депортировали в ФРГ после обвинения в государственной измене, а в 1976 году он переехал в США. На родину Солженицын смог вернуться только в 1994 году.

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