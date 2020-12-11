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День в истории: 11 декабря
Утверждение официального флага военного флота России, появление ЮНИСЕФ и другие памятные события, которые происходили в разные годы 11 декабря.
Сегодня отмечается Международный день гор. Этот праздник был установлен в январе 2003 года по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН. А учредили его на Конференции ООН по окружающей среде и развитию еще в 1992 году. Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с целью привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты и необходимости оказания помощи их населению. В соответствующей резолюции отмечена особая актуальность действий, направленных на устойчивое развитие горных регионов.
В качестве обязательных просветительских мероприятий для этого дня были выбраны информационно-разъяснительные: выставки, книжные ярмарки, тематические конференции и симпозиумы, а также
11 декабря 1699 года флаг с Андреевским крестом был провозглашен Петром I в качестве официального флага военного флота России. Этот выбор объяснялся тем, что именно от апостола Андрея Россия приняла святое крещение. Царь уделял много внимания разработке флагов. Два проекта он разработал и нарисовал лично.
В российском флоте белый флаг с синим Андреевским крестом просуществовал до 1917 года. Однако вплоть до 1924 года он использовался белогвардейцами, которые сражались за восстановление монархии. После распада СССР, в 1991 году, Андреевский флаг был официально восстановлен указом президента России в качестве основного
В 1946 году в этот день был создан Чрезвычайный фонд защиты детей Организации Объединенных наций — ЮНИСЕФ. Он стал одним из первых помощников для обездоленных европейских детей, которые после войны жили в лагерях для беженцев и разрушенных городах.
Изначально предполагалось, что организация будет временной. Однако уже в 1953 году она стала постоянной и расширила круг своей деятельности. В частности, ЮНИСЕФ занимается строительством детских садов и школ, медицинских заведений и созданием семейных консультаций. Средства на функционирование фонда выделяются правительствами государств и частными донорами.
В этот день в 1994 году началась Первая чеченская война. В этот день Борис Ельцин издал указ «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». Целью кампании было названо наведение конституционного порядка в Чечне. Официально конфликт определялся как «меры по поддержанию конституционного порядка», также военные действия назывались «первой чеченской войной», реже «российско-чеченской» или «русско-кавказской войной». Итогом войны стало подписание Хасавюртовских соглашений и вывод российских войск. Чечня вновь стала
Ровно 102 года назад на свет появился русский писатель, драматург, поэт,
В течение нескольких десятилетий (1960−1980-е годы) Солженицын активно выступал против коммунистических идей, политического строя СССР и политики его властей. Советская власть называла его диссидентом. Его произведения были запрещены в стране, однако печатались на Западе и распространялись благодаря самиздату. В 1974 году писателя депортировали в ФРГ после обвинения в государственной измене, а в 1976 году он переехал в США. На родину Солженицын смог вернуться только в 1994 году.