14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Магеллановы Облака показали на невероятно детальных фото
Понадобилось 758 ночей наблюдений.
Астрономы получили необычайно детализированные снимки Большого и Малого Магеллановых Облак — единственных карликовых галактик, которые видны в ночном небе невооруженным глазом.
Исследователи использовали уникальную камеру Dark Energy Camera (DECam), которая обладает большой чувствительностью в красной части видимого спектра и в ближней инфракрасной области. Камера установлена на телескопе в Межамериканской обсерватории
Чтобы скомпоновать столь подробные изображения, понадобилось 758 ночей наблюдений за шесть лет. В этих
Анна Лысенко