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14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Магеллановы Облака показали на невероятно детальных фото

Понадобилось 758 ночей наблюдений.

Большое Магелланово Облако | Источник: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/SMASH/D. Nidever (Montana State University)

Астрономы получили необычайно детализированные снимки Большого и Малого Магеллановых Облак — единственных карликовых галактик, которые видны в ночном небе невооруженным глазом.

Исследователи использовали уникальную камеру Dark Energy Camera (DECam), которая обладает большой чувствительностью в красной части видимого спектра и в ближней инфракрасной области. Камера установлена на телескопе в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили.

Малое Магелланово Облако | Источник: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/SMASH/D. Nidever (Montana State University)

Чтобы скомпоновать столь подробные изображения, понадобилось 758 ночей наблюдений за шесть лет. В этих галактиках-спутниках Млечного Пути находятся активные очаги звездообразования, и ученые надеются получить больше подробностей об этом процессе.

Анна Лысенко

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