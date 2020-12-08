15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Елка из консервов с сардинами побила мировой рекорд (видео)
После праздников банки раздадут нуждающимся.
На Филиппинах создали новогоднюю елку из почти 71 тысячи банок консервированных сардин.
«Дерево» весит больше 14 тонн, достигло в высоту 6 метров и вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая конструкция из консервных банок.
Елку собрали прямо на складе в городе Валенсуэла, а позже выставили на обозрение в одном из торговых центров. После зимних праздников
Анна Лысенко