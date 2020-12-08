Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Италии зажгли самую большую в мире елку Самую большую рождественскую елку в мире зажгли в городе Губбио
Фоторепортажи
50Первый писк птенца стал лучшим фото по версии Agora
23Скончался Диего Марадона
15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Елка из консервов с сардинами побила мировой рекорд (видео)

После праздников банки раздадут нуждающимся.

На Филиппинах создали новогоднюю елку из почти 71 тысячи банок консервированных сардин.

«Дерево» весит больше 14 тонн, достигло в высоту 6 метров и вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая конструкция из консервных банок.

Елку собрали прямо на складе в городе Валенсуэла, а позже выставили на обозрение в одном из торговых центров. После зимних праздников компания-производитель консервов раздаст сардины местным благотворительным организациям.

Анна Лысенко

Читайте также
Путин подписал закон об удаленной работе
Жильцов многоквартирных домов с нового года ждет ряд запретов
Песков не согласился с ТВ Чечни в оценке действий убийцы учителя
В Индии неизвестной болезнью заразились почти 850 человек
Ухань спустя год после начала пандемии показали на фото
В Кировской области построили дом Шрека (видео)
Невский выпустит триллер с дочерью Ван Дамма (видео)
Здоровье
Смертельно больная женщина вышла замуж и умерла через месяц после свадьбы У нее был рак груди.
Hi-Tech
«Раскладушка» за 120 тысяч приехала в Россию Для любителей ностальгии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Расшифровано предсказание Ванги россиянам на 2021
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Российские звезды и их сыновья в одном возрасте
Как и на чем зарабатывают богатенькие звёзды
Леди
7 оправданий, которые придумывают мужчины после измены Оправдания от создателей «это она меня соблазнила»
Новости партнеров
Восьмая жена глaвнoгo пропагандиста страны Дмитрия Киселева
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Как выглядит восьмая жена Дмитрия Киселева
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь