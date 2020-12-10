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15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Розовые ели с единорогами стали новым трендом в соцсетях (фото)

Ленты и меховые игрушки начинают заменять традиционные украшения.

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У антиковидных рождественских деревьев появился сказочный конкурент. Пока одни украшают ели масками, перчатками и антисептиками под стать уходящему году, другие создают дома атмосферу праздника и волшебства с помощью розовых деревьев с единорогами.

Сказочные ели в розовых, голубых и фиолетовых тонах начали появляться в домах по всему миру еще пару лет назад, но в этом году «стиль единорога» стал настоящим модным трендом.

Необычные ели с мехом, гирляндами, лентами, бантами и, конечно же, игрушками-единорогами пока больше всего популярны в Австралии и Великобритании, но их уже можно встретить в домах по всему миру.

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Екатерина Гура

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