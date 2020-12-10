15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Розовые ели с единорогами стали новым трендом в соцсетях (фото)
Ленты и меховые игрушки начинают заменять традиционные украшения.
У антиковидных рождественских деревьев появился сказочный конкурент. Пока одни украшают ели масками, перчатками и антисептиками под стать уходящему году, другие создают дома атмосферу праздника и волшебства с помощью розовых деревьев с единорогами.
Сказочные ели в розовых, голубых и фиолетовых тонах начали появляться в домах по всему миру еще пару лет назад, но в этом году «стиль единорога» стал настоящим модным трендом.
Необычные ели с мехом, гирляндами, лентами, бантами и, конечно же,
Екатерина Гура