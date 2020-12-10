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15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли новый вид доисторического «морского дракона» с сотнями зубов

Он жил на земле около 150 миллионов лет назад.

Специалисты британского Университета Портсмута обнаружили новый вид ихтиозавра, обитавшего на планете около 150 миллионов лет назад. Доисторический житель был обнаружен несколько лет назад коллекционером окаменелостей, доктором Стивом Этчесом на пляже в Дорсете. Тогда мужчина не придал находке большого значения, но спустя время решил передать окаменелости палеонтологам.

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Эксперты внимательно изучили ихтиозавра и пришли к выводу, что Этчес обнаружил ранее неизвестный вид. Результаты нового исследования были опубликованы в середине декабря в журнале Plos One.

Палеонтологам удалось узнать, что найденный ихтиозавр был около двух метров в длину, имел глубокую «бочкообразную» грудную клетку и сравнительно небольшие плавники, а это значит, что плавал он иначе, чем другие ихтиозавры. Кроме того, вид обладал «сотней» острых зубов и невероятно большими глазами, что может свидетельствовать о его ночном образе жизни или способности охотиться в темноте на очень большой глубине.

Любопытным является тот факт, что в желудке у ихтиозавра были обнаружены следы его обеда — крючки щупалец кальмара и чернила, которые он выбрасывает, чтобы отпугнуть хищников.

Новый вид доисторического существа получил название Thalassodraco etchesi («Морской дракон Этчеса»), в честь коллекционера, нашедшего его. Теперь окаменелости будут выставлены в музее окаменелостей доктора Этчеса, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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