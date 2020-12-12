16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях нашли «настоящего» злого кота (фото)
Но борьба за этот титул не прекращается.
В одном из приютов американского штата Огайо обнаружили кота, который претендует на статус «самого злого в мире».
У Гигглза (то есть Хохотуна) настолько злой и мрачный взгляд, что он может составить конкуренцию даже знаменитой Грампи Кэт, которой больше нет с нами. Гигглз — беспризорный кот и появился в приюте в Акроне не так давно.
Организация Riggi Rescue, которая спасла Гигглза, уверяет, что за злобным внешним видом скрывается «мягкое и пушистое» сердце. Она сделала полосатого «парня» своим послом, чтобы повышать осведомленность американцев о беспризорных животных и способах им помочь.
Вскоре после того, как снимки Гигглза попали в Сеть, он нашел новый, постоянный дом. Любящие хозяева начали делиться снимками своего питомца в соцсетях.
Анна Лысенко