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16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Редкую книгу о Гарри Поттере продали на аукционе за $67 тысяч

Ее изначально планировали продать на гаражной распродаже всего за один доллар.

Во время загрузки произошла ошибка.

В середине декабря на аукционе Hansons в Великобритании с молотка ушла книга «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года. Это издание считается редким и очень ценным. Это был самый первый тираж из 500 книг, а в тексте встречаются ошибки и опечатки.

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Неизвестный коллекционер приобрел книгу о мальчике-волшебнике за 67 тысяч долларов, что стало большой неожиданностью для продавца — 59-летней Карен Рамси.
Дело в том, что книгу ее детям подарил друг семьи в 1999 году. Когда дети выросли, «Гарри Поттер» просто пылился сначала на книжной полке, а затем в коробке на чердаке. Во время уборки дома Карен нашла книгу и решила отдать ее на гаражную распродажу, установив ей стоимость всего в один доллар. Но издание вовремя заметила старшая дочь британки по имени Шарлотта. Девушка вспомнила, что похожий экземпляр был продан на аукционе за большие деньги, а потому решила все проверить и отнесла книгу на оценку специалистам Hansons. И те подтвердили ее догадки. В итоге книга Джоан Роулинг принесла ее бывшим владельцам внезапное состояние.

Кстати, в октябре на этом же аукционе за 77 тысяч долларов была продана такая же книга о Гарри Поттере из того же самого тиража.

Екатерина Гура

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