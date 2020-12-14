16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Редкую книгу о Гарри Поттере продали на аукционе за $67 тысяч
Ее изначально планировали продать на гаражной распродаже всего за один доллар.
В середине декабря на аукционе Hansons в Великобритании с молотка ушла книга «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года. Это издание считается редким и очень ценным. Это был самый первый тираж из 500 книг, а в тексте встречаются ошибки и опечатки.
Неизвестный коллекционер приобрел книгу о
Дело в том, что книгу ее детям подарил друг семьи в 1999 году. Когда дети выросли, «Гарри Поттер» просто пылился сначала на книжной полке, а затем в коробке на чердаке. Во время уборки дома Карен нашла книгу и решила отдать ее на гаражную распродажу, установив ей стоимость всего в один доллар. Но издание вовремя заметила старшая дочь британки по имени Шарлотта. Девушка вспомнила, что похожий экземпляр был продан на аукционе за большие деньги, а потому решила все проверить и отнесла книгу на оценку специалистам Hansons. И те подтвердили ее догадки. В итоге книга Джоан Роулинг принесла ее бывшим владельцам внезапное состояние.
Кстати, в октябре на этом же аукционе за 77 тысяч долларов была продана такая же книга о Гарри Поттере из того же самого тиража.
Екатерина Гура