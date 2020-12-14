В Казахстане появилась огромная 6-метровая статуя волка

В Улытауском районе Карагандинской области в Казахстане в середине декабря была установлена гигантская скульптура волка. Администрация района намерена внести монумент в Книгу рекордов Гиннеса как первый подобный памятник в мире.
Высота волка составляет 6 метров, а вместе с постаментом — около 10 метров. Скульптура весом более 7 тонн изготовлена из железа и пластика и способна выдерживать как сильную жару, так и 60-градусный мороз.
Автором статуи стал член Евразийского союза дизайнеров Амантай Мендыгалиев.
Он отметил, что огромный волк символизирует силу и стойкость степного народа.
Кстати, место для установки скульптуры было выбрано не случайно. Власти намерены превратить Улытауский район в центр международного экотуризма, сообщает «Хабар 24».