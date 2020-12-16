16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что кошки быстро преодолевают коронавирус
Теперь исследователи хотят выяснить причину.
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Кошки могут не только ловить мышей, мурчать или будить по утрам вместо будильника, но и довольно быстро справляться с COVID-19, установили ученые.
Исследователи факультета ветеринарной медицины Латвийского университета естественных наук и технологий изучили анализы более чем 130 кошек из квартир, жители которых переболели коронавирусной инфекцией, а также из приютов, пишет LSM.LV. Они не нашли следов COVID-19 у кошек, но у нескольких животных обнаружились антитела к инфекции. Это говорит о том, что кошки все же переболели и достаточно быстро выздоровели.
Ранее у некоторых кошек, живущих с заболевшими людьми, обнаруживали признаки вируса, такие как воспаление верхних дыхательных путей, но они быстро исчезали.
Ученые предположили, что у заболевших кошек клинические признаки проявляются всего 2−3 дня, а затем инфекция проходит самостоятельно, животное быстро восстанавливается. Теперь ученые хотят выяснить, почему кошки более устойчивы к коронавирусу, чем люди.
О первом случае заражения кошки COVID-19 стало известно в марте в Бельгии. Позже COVID-19 был обнаружен у тигров в зоопарках, норок и других животных.
Анна Лысенко