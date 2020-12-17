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15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Малыш Йода заменил звезды, ангелов и Санта Клаусов на рождественских елках

Необычная альтернатива традиционным украшениям.

Милый герой диснеевского сериала «Мандалорец» по имени Грогу, более известный как Малыш Йода, остается одним из самых популярных персонажей поп-культуры вот уже два года.

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Большинство поклонников сериала уже успели обзавестись куклами и фигурками зеленого малыша, которые в этом году стали заменять рождественские звезды, ангелов, Санта Клаусов и другие традиционные украшения праздничных елей.

По мере приближения Рождества и Нового года, в соцсетях пользователи стали публиковать фотографии своих нарядных деревьев полностью или частично украшенных Малышом Йодой. Отличная альтернатива другому тренду, в котором люди украшают новогодние елки масками, перчатками и дезинфекторами.

Екатерина Гура

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