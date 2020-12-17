18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Из пакистанского зоопарка спасли двух медведей без зубов
Это последние животные, которых вывезли из Исламабада вслед за «самым одиноким слоном в мире».
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Сотрудники международной природоохранной организации Four Paws сообщили в соцсетях радостную новость. Из
17-летние гималайские бурые медведи Бублу и Сьюзи, которые в течение 13 лет содержались в ужасных условиях в неволе, уже были обследованы ветеринаром и отправились в 11-часовое путешествие в заповедник в Иордании, где за ними будет присматривать Фонд принцессы Алии, основанный старшей дочерью короля государства.
Сотрудники Four Paws сообщили, что медведям предстоит длительное лечение и реабилитация, но в новом доме для них будут созданы самые лучшие условия и они быстрее пойдут на поправку.
По словам активистов, в зоопарке Бублу и Сьюзи заставляли танцевать и исполнять трюки, а чтобы они не нападали на дрессировщика, им вырвали почти все зубы,
Известно, что у Сьюзи было заражение после неудачной операции по удалению опухоли, а потому перед поездкой ей была проведена повторная операция международными специалистами, пишет Daily Star.
Сообщается, что в пакистанском зоопарке содержалось 960 различных животных, но 500 из них в последние годы бесследно «исчезли». Активисты зоозащитных организаций обратили внимание на этот зоопарк почти десять лет назад. С тех пор они вели борьбу с его руководством. После того, как в дело вмешалась американская певица Шер и
В начале декабря оттуда уехал «самый одинокий слон в мире» по имени Кааван. Сейчас он живет в заповеднике в Камбодже.
Екатерина Гура