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18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Из пакистанского зоопарка спасли двух медведей без зубов

Это последние животные, которых вывезли из Исламабада вслед за «самым одиноким слоном в мире».

Сотрудники международной природоохранной организации Four Paws сообщили в соцсетях радостную новость. Из скандально-известного зоопарка Маргазар в Исламабаде, Пакистан, были вывезены последние животные.

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17-летние гималайские бурые медведи Бублу и Сьюзи, которые в течение 13 лет содержались в ужасных условиях в неволе, уже были обследованы ветеринаром и отправились в 11-часовое путешествие в заповедник в Иордании, где за ними будет присматривать Фонд принцессы Алии, основанный старшей дочерью короля государства.

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Сотрудники Four Paws сообщили, что медведям предстоит длительное лечение и реабилитация, но в новом доме для них будут созданы самые лучшие условия и они быстрее пойдут на поправку.

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По словам активистов, в зоопарке Бублу и Сьюзи заставляли танцевать и исполнять трюки, а чтобы они не нападали на дрессировщика, им вырвали почти все зубы, из-за чего они не могли есть даже ту скудную пищу, что им давали. Из-за плохих условий содержания и отсутствия надлежащего ухода, медведи страдали от голода и целого букета заболеваний.

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Известно, что у Сьюзи было заражение после неудачной операции по удалению опухоли, а потому перед поездкой ей была проведена повторная операция международными специалистами, пишет Daily Star.

Сообщается, что в пакистанском зоопарке содержалось 960 различных животных, но 500 из них в последние годы бесследно «исчезли». Активисты зоозащитных организаций обратили внимание на этот зоопарк почти десять лет назад. С тех пор они вели борьбу с его руководством. После того, как в дело вмешалась американская певица Шер и премьер-министр Пакистана Имран Хан, зоопарк в Исламабаде официально был закрыт, а его животные начали разъезжаться по миру в новые дома на воле.

В начале декабря оттуда уехал «самый одинокий слон в мире» по имени Кааван. Сейчас он живет в заповеднике в Камбодже.

Екатерина Гура

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