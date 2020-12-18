18:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийцы запугали туристов падающими медведями
Городскую легенду взяли на вооружение.
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Приезжающих в Австралию туристов обязательно предупредят об очень злобных и кровожадных существах — падающих медведях.
Это «одни из самых смертоносных животных в мире», уверяют австралийцы. Падающие медведи «прячутся на деревьях и падают с высоты на ничего не подозревающих одиноких путников, чтобы впиться им в горло».
Внешне падающие медведи «похожи на очень большую коалу с клыками». Каждый житель Австралии будет уверять туриста, что лично видел падающего медведя, а то и пострадал от его клыков. И все они будут беззастенчиво врать, пишет CNN.
Падающие медведи — не больше чем городская легенда, очень популярная в Австралии и взятая на вооружение гидами. Эти легендарные существа сродни йети,
В 1982 году заметки о падающих медведях стали появляться в СМИ, но еще раньше об этом мифическом существе упоминал в своем шоу комик Пол Хоган, известный по роли Крокодила Данди, а дети пересказывали друг другу страшные истории в лагерях для скаутов.
Сейчас страшные истории о падающих медведях знает каждый австралиец и считает своим долгом напугать ничего не подозревающего туриста. «Вы заставляете людей нервничать при виде деревьев», — говорит Ян Коут, основатель
Анна Лысенко