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18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии нашли самого древнего питона в мире

Он жил на планете около 47 миллионов лет назад.

В карьере Мессель, недалеко от немецкого города Франкфурт-на-Майне, были обнаружены останки метрового питона, который по данным ученых, жил на Земле около 47 миллионов лет назад. Этот возраст делает питона самым древним из всех известных сородичей в мире.

Специалисты определили, что имеют дело с совершенно новым видом, ранее не описанным в палеонтологии. Новый вид получил название Messelopython freyi, по месту обнаружения останков и в честь немецкого палеонтолога Эберхарда «Дино» Фрея, известного своими исследованиями ископаемых рептилий.

Теперь ученым предстоит более детально изучить питона, который, по их словам, сохранился в хорошем состоянии, пишет Livescience.

Екатерина Гура

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