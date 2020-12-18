Ученые воссоздали облик «безумного зверя» мелового периода

Группе международных исследователей удалось воссоздать облик необычных млекопитающих Adalatherium, обитавших на Земле 66−145 миллионов лет назад.
Эти существа появились на заре эпохи млекопитающих на суперконтиненте Гондвана, который позже раскололся на Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, Новую Зеландию, а также Аравию, Мадагаскар и Индостан. Хотя Adalatherium были не крупнее кошки или опоссума, для своей эпохи они являлись настоящими гигантами, так как основная масса млекопитающих до исчезновения динозавров была размером с мышь, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Vertebrate Paleontology.
Название Adalatherium происходит от малагасийского «сумасшедший, безумный» и древнегреческого «зверь». Оно отвечает странному облику животного. Палеонтологам удалось установить, что передняя часть черепа Adalatherium содержит больше отверстий, чем любое известное млекопитающее. Эти отверстия служили проходами для нервов и кровеносных сосудов на крайне чувствительной морде, которая была покрыта усиками.
У Adalatherium было больше позвонков, чем у большинства млекопитающих, а задние лапы «безумного зверя» были мускулистыми, с большими когтями. Вероятно, он рыл норы, как это делают барсуки. Лапы крепились к туловищу под необычным углом, как у крокодила, так что передвигался этот вид довольно необычно.
Передние зубы у Adalatherium напоминали зубы кролика, а задние не похожи на зубы любого другого известного млекопитающего. Их строение говорит, что «безумный зверь» был травоядным.
По словам исследователей, странности Adalatherium, которым нет аналогов, помогут лучше понять эволюцию млекопитающих.