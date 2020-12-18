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15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые воссоздали облик «безумного зверя» мелового периода

У него было странное строение тела, не имеющее аналогов.

Группе международных исследователей удалось воссоздать облик необычных млекопитающих Adalatherium, обитавших на Земле 66−145 миллионов лет назад.

Эти существа появились на заре эпохи млекопитающих на суперконтиненте Гондвана, который позже раскололся на Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, Новую Зеландию, а также Аравию, Мадагаскар и Индостан. Хотя Adalatherium были не крупнее кошки или опоссума, для своей эпохи они являлись настоящими гигантами, так как основная масса млекопитающих до исчезновения динозавров была размером с мышь, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Vertebrate Paleontology.

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Название Adalatherium происходит от малагасийского «сумасшедший, безумный» и древнегреческого «зверь». Оно отвечает странному облику животного. Палеонтологам удалось установить, что передняя часть черепа Adalatherium содержит больше отверстий, чем любое известное млекопитающее. Эти отверстия служили проходами для нервов и кровеносных сосудов на крайне чувствительной морде, которая была покрыта усиками.

У Adalatherium было больше позвонков, чем у большинства млекопитающих, а задние лапы «безумного зверя» были мускулистыми, с большими когтями. Вероятно, он рыл норы, как это делают барсуки. Лапы крепились к туловищу под необычным углом, как у крокодила, так что передвигался этот вид довольно необычно.

Передние зубы у Adalatherium напоминали зубы кролика, а задние не похожи на зубы любого другого известного млекопитающего. Их строение говорит, что «безумный зверь» был травоядным.

По словам исследователей, странности Adalatherium, которым нет аналогов, помогут лучше понять эволюцию млекопитающих.

Анна Лысенко

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