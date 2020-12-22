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13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионеры из США сделали 1400 игрушек для детей на Рождество

Их они бесплатно рассылают по всей стране.

72-летний Майк Салливан и его 71-летняя жена Джуди из Калифорнии после выхода на пенсию записались в кружок деревообработки.

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Особенно им понравилось делать деревянные игрушки. Пара так увлеклась, что стала проводить за этим занятием по 8−10 часов ежедневно, а то, что начиналось как хобби, превратилось в настоящую миссию.

В течение всего года Салливаны делают самые разные деревянные игрушки, которые перед Рождеством дарят детям, отправляя их по всей стране. В этом году они сконструировали 1400 игрушек, среди которых машинки, поезда, животные, а также простые конструкторы и пазлы с алфавитом, рассказывает CNN.

Майк занимается покупкой материалов и изготовлением моделей, а Джуд проверяет качество работы и раскрашивает игрушки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все расходы на изготовление и пересылку подарков супруги берут на себя. Например, в 2019 году они потратили на это почти 19 тысяч долларов. В следующем году Салливан планирует купить лазерный принтер, который позволит в разы ускорить процесс изготовления игрушек.

Екатерина Гура

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