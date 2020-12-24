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12:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бизнесмен скупил все игрушки из магазина, чтобы бесплатно раздать их детям

Рождественское чудо для нуждающихся семей.

Британец Райан Пауэлл, владелец компании Brecongate Projects, решил сделать доброе дело перед Рождеством.

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В середине декабря Пауэлл увидел объявление о закрытии магазина игрушек D. Emlyn Lloyd в связи с локдауном в стране. В сообщении говорилось о распродаже всех игрушек, оставшихся в магазине. Тогда Райан посоветовался с женой и со своим бизнес-партнером Полом Джонсоном и решил выкупить абсолютно весь товар.

Забрав из магазина игрушки, бизнесмен опубликовал на Facebook пост о том, что все нуждающиеся семьи могут с ним связаться и забрать для своего ребенка любой понравившийся подарок абсолютно бесплатно.

Пауэлл отметил, что из-за ковида и связанного с ним экономического кризиса в стране, многие семьи не могут позволить себе купить детям подарки на Рождество, а потому он решил выступить «помощником Санты» и хоть как-то помочь свершиться праздничному чуду, пишет Wales online.

Пост бизнесмена быстро привлек внимание и на него откликнулось множество людей. Всего за несколько дней 25 семей и почти 70 детей получили свои рождественские подарки, которые бесплатно доставляли по домам друзья Райана.

Кроме того, Пауэлл получил большую поддержку от единомышленников, которые были готовы пожертвовать деньги на детские подарки, продуктовые праздничные наборы и необходимые вещи для нуждающихся семей. А потому совместными усилиями также была создана специальная страничка, где все желающие могут пожертвовать деньги на доброе дело.

Екатерина Гура

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