17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые показали, как выглядел цветок 99 миллионов лет назад
У него было около 50 тычинок.
99 миллионов лет назад, когда по Земле еще бродили динозавры, в лесу рос причудливый цветок Valviloculus pleristaminis, немного напоминающий хризантему, скрещенную с маком.
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У крошечного мужского цветка около 2 миллиметров в диаметре было около 50 тычинок, расположенных по спирали. V. pleristaminis, вероятно, принадлежал к отряду Laurales.
Анна Лысенко