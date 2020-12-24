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17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые показали, как выглядел цветок 99 миллионов лет назад

У него было около 50 тычинок.

Источник: George Poinar Jr./OSU

99 миллионов лет назад, когда по Земле еще бродили динозавры, в лесу рос причудливый цветок Valviloculus pleristaminis, немного напоминающий хризантему, скрещенную с маком.

Новый вид обнаружили в янтаре из Мьянмы, которая когда-то была частью суперконтинента Гондвана, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the Botanical Research Institute of Texas.

У крошечного мужского цветка около 2 миллиметров в диаметре было около 50 тычинок, расположенных по спирали. V. pleristaminis, вероятно, принадлежал к отряду Laurales.

Анна Лысенко

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