Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
12В Нэшвилле взорвался автомобиль
9Как новый штамм коронавируса украл у Британии Рождество и привел к локдауну
16:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кенгуру в Австралии нокаутировал местного жителя (видео)

Животному не понравилось, что его пытаются выгнать со двора.

В конце декабря к семье Робинсонов, проживающих в штате Новый Южный Уэльс в Австралии, вместо Санта-Клауса пришел огромный самец кенгуру. Животное долго слонялось по двору их частного дома, переворачивало мусорные баки в поисках съестного и рыло ямы на участке.

Спецпроект
2020: вспомнить все хорошее

Когда отец семейства по имени Митчелл решил прогнать кенгуру, случилось неожиданное. Мужчина поднял с земли небольшой камень и бросил его в сторону сидящего возле крыльца животного, но тому этот жест не понравился. Он быстро встал и направился прямиком к хозяину дома. Быстрым движением кенгуру ударил мужчину в голову, сбив его с ног, а затем поспешил скрыться с места инцидента.

Все это сняла на видео супруга Митчелла, которая была крайне напугана произошедшим. Сообщается, что мужчина не получил никаких серьезных травм, а ролик быстро стал вирусным в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам местных жителей, кенгуру все чаще стали наведываться к ним в дома. Из-за лесных пожаров, уничтоживших значительную часть среды обитания сумчатых, животные стали приходить к людям в поисках пищи.

При этом они ведут себя довольно агрессивно.

Специалисты рекомендуют избегать близкой встречи с кенгуру, а в случае нападения животного, ложиться на землю, сворачиваться клубком и закрывать голову и шею от ударов, сообщает 7 News.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Все российские регионы объявили 31 декабря выходным
Пенсионный фонд назвал сроки выплаты январской пенсии
Жириновский перечислил возможных будущих президентов России
Мошенники разработали новогодний способ обмана клиентов банков
Эксперт назвал самые невостребованные через 10 лет профессии
Фотогалерея: кого мы потеряли в 2020 году
Двое силовиков погибли при перестрелке в Грозном
Здоровье
Трудности перевода: как говорить с врачом о раке груди Современный взгляд на заболевание.
Hi-Tech
Почему не работает микрофон в Discord Возможные неполадки микрофона в Discord и методы их устранения
Авто
Новый минивэн в России: объявлена цена Kia Carnival Корейский кроссвэн можно будет купить дешевле трех миллионов рублей
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Женщина открыла «Киндер сюрприз» и вызвала полицию
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Невоспитанного подростка, который закинул ноги на сиденье, проучили в метро
Популярные темы на «Детях»
Глупый вопрос. 456
Я чего-то не понимаю в этой жизни? 425
Новогодний стол.... 310
Халявщики 203
Новости партнеров
Что нужно делать, если вы увидели монету в ручке двери авто
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Асгардия - первая в истории страна с территорией в космосе
Воры уговорили ребенка пустить их в дом. Это стало их последним делом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь