16:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кенгуру в Австралии нокаутировал местного жителя (видео)
Животному не понравилось, что его пытаются выгнать со двора.
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В конце декабря к семье Робинсонов, проживающих в штате Новый Южный Уэльс в Австралии, вместо
Когда отец семейства по имени Митчелл решил прогнать кенгуру, случилось неожиданное. Мужчина поднял с земли небольшой камень и бросил его в сторону сидящего возле крыльца животного, но тому этот жест не понравился. Он быстро встал и направился прямиком к хозяину дома. Быстрым движением кенгуру ударил мужчину в голову, сбив его с ног, а затем поспешил скрыться с места инцидента.
Все это сняла на видео супруга Митчелла, которая была крайне напугана произошедшим. Сообщается, что мужчина не получил никаких серьезных травм, а ролик быстро стал вирусным в соцсетях.
По словам местных жителей, кенгуру все чаще стали наведываться к ним в дома.
Специалисты рекомендуют избегать близкой встречи с кенгуру, а в случае нападения животного, ложиться на землю, сворачиваться клубком и закрывать голову и шею от ударов, сообщает 7 News.
Екатерина Гура