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11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Похожий на медведя пес из приюта стал звездой соцсетей (фото)

В детстве от него отказались заводчики из-за его «несоответствия породе».

Глядя на фото пушистого шоколадного пса Бертрама породы померанский шпиц, можно подумать, что хозяева отдали за него кучу денег. Но это совсем не так. Семь лет назад заводчики отдали 5-месячного щенка в приют, потому что он был слишком крупным и не соответствовал стандартам породы.

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Но уже тогда Бертрам обладал яркой и выразительной внешностью, которая покорила художницу из Нью-Йорка по имени Кэти Грейсон. Она увидела малыша на сайте приюта и сразу же в него влюбилась.

Женщина забрала пса домой, и вот уже семь лет он является ее лучшим другом, компаньоном и музой. Но теперь Бертрам стал еще и звездой соцсетей. На его страницу в Instagram подписаны почти 440 тысяч человек, а он зарабатывает себе на корм и модные наряды работая моделью.

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Екатерина Гура

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