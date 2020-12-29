11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Похожий на медведя пес из приюта стал звездой соцсетей (фото)
В детстве от него отказались заводчики
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Глядя на фото пушистого шоколадного пса Бертрама породы померанский шпиц, можно подумать, что хозяева отдали за него кучу денег. Но это совсем не так. Семь лет назад заводчики отдали 5-месячного щенка в приют, потому что он был слишком крупным и не соответствовал стандартам породы.
Но уже тогда Бертрам обладал яркой и выразительной внешностью, которая покорила художницу из
Женщина забрала пса домой, и вот уже семь лет он является ее лучшим другом, компаньоном и музой. Но теперь Бертрам стал еще и звездой соцсетей. На его страницу в Instagram подписаны почти 440 тысяч человек, а он зарабатывает себе на корм и модные наряды работая моделью.
Екатерина Гура