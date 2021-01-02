11:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Принимающие «душ» розовые какаду попали на камеру в Австралии
Повеселили местных жителей.
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Несколько розовых какаду настолько обрадовались ливню в Австралии, что начали показывать акробатические трюки прямо на проводах.
Забавные «танцы» птиц сняла на видео в пригороде Канберры 52-летняя Хелен Кросс. Женщина заметила какаду с веранды и побежала за камерой.
По словам Кросс, внезапный ливень длился всего около 10 минут. Когда он закончился, птицы улетели, громко крича.
Анна Лысенко