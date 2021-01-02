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11:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Принимающие «душ» розовые какаду попали на камеру в Австралии

Повеселили местных жителей.

Несколько розовых какаду настолько обрадовались ливню в Австралии, что начали показывать акробатические трюки прямо на проводах.

Забавные «танцы» птиц сняла на видео в пригороде Канберры 52-летняя Хелен Кросс. Женщина заметила какаду с веранды и побежала за камерой.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Кросс, внезапный ливень длился всего около 10 минут. Когда он закончился, птицы улетели, громко крича.

Анна Лысенко

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