Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 январяПервая фотография снежинки, появление Википедии и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
30Лучшие снимки фотоагентств 2020
12Скончался модельер Пьер Карден
17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка, дважды переболевшая коронавирусом, отпраздновала 106-летие

Секретом долгой жизни и крепкого здоровья она назвала молоко и виски.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
14:38 (мск)Мурашко опроверг возможность не носить маски после прививки
Новости по темеПолная статистика

106-летняя Мэри Николсон, которая живет в доме престарелых в британском городе Мерсисайд, к своему дню рождения получила замечательный подарок — она во второй раз победила коронавирус.

Первый раз пенсионерка заболела еще летом. Тогда борьба с инфекцией далась ей очень тяжело и родные боялись ее потерять. Но бодрая старушка выздоровела, хотя снова умудрилась заразиться уже в канун Нового года. В этот раз все прошло легче и Мэри отделалась только кашлем и температурой.

Читайте также
Ученые выявили еще одно негативное последствие коронавируса

Уже к своему дню рождения в середине января она получила отрицательный тест и отпраздновала победу над болезнью во второй раз.

Николсон призналась, что была очень рада получить множество открыток и подарков ко дню рождения после изоляции. Теперь она ждет большую вечеринку, которую ее родственники устроят ей после завершения локдауна в стране.

Отвечая на вопрос журналистов о секрете своего здоровья и долголетия, Мэри отметила, что всю жизнь пила цельное жирное молоко, сливки, а также стаканчик виски перед сном.

Мэри, которая никогда не была замужем и не имела собственных детей, так же пошутила, что, возможно, на ее долголетие повлияло отсутствие мужчин и вкусная еда.

Кстати, британка родилась в разгар Первой мировой войны и за свою жизнь пережила две войны и четыре большие эпидемии, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

Читайте также
Россия начала выход из Договора по открытому небу
ЦБ предупредил банки о списании выплат на детей в счет долгов
Автобус-«гармошка» в Нью-Йорке переломился и повис с эстакады
Во Франции расследуют дело о получении Саркози денег из России
Электрические угри стали объединяться в «банды»
Над Всеволожском заметили странные лучи (фото)
«КАМАЗ» столкнулся в воздухе с вертолетом на этапе «Дакара»
Здоровье
111-летний мужчина раскрыл секрет долголетия Он категорически за вакцинацию от новых болезней.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
"Конечно, это риск": Черданцев о назначении Овчинникова
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Горячие темы на Авто
Бензин опять подорожал 554
Если ты не умеешь радоваться жизни, почему она должна радовать тебя? 240
Человек года ! 236
О сахаре. 168
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Дети
7-летняя дочь Анны Михалковой стала копией тети Фото умилило поклонников звездного семейства
Леди
Самойлову опять спутали с Решетовой из-за откровенных фото Модель приняла участие в провокационной съемке
Новости партнеров
Три признака, что вы уже переболели короной
Уголовное дело не позволит участвовать в выборах, но даст повод для хайпа
Эксперт: Соболь сознательно нарушила закон, чтобы не участвовать в выборах
Она загипнотизировала всех зрителей своим изумительным танцем. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь