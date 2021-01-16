12:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Во Франции археологи обнаружили необычное захоронение ребенка
Он принадлежал к высшему классу и был похоронен с особыми почестями.
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Французские археологи обнаружили 2000-летнюю могилу ребенка, похороненного с особыми почестями.
Находку сделали во время строительства в аэропорту
На момент смерти ребенку не исполнилось и года. Вместе с ним похоронили многочисленные предметы и жертвенных животных. Рядом с деревянным гробом поместили игрушки, кувшины и горшки с остатками поминальной еды, половину свиньи и двух безголовых кур. Был обнаружен также молочный зуб ребенка старшего возраста, возможно, брата или сестры умершего.
Богатое захоронение говорит о том, что ребенок принадлежал к высшему классу, а его семья была очень богатой. В это время Франция находилась под властью римлян. Взрослых было принято кремировать, но детей чаще всего предавали земле на территории семейного имения.
С ребенком похоронили также щенка. Подобные захоронения археологи находили и раньше. Но в этот раз на собаке был ошейник с колокольчиком и бронзовым украшением, что весьма необычно, говорят исследователи.
Археологи называют открытие «исключительным» и считают, что это самое старое детское захоронение, обнаруженное во Франции.
Анна Лысенко