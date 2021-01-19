14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании раскопали огромное англосаксонское кладбище
Это крупнейшая находка в Нортгемптоншире.
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В английском графстве Нортгемптоншир обнаружили сразу 154 древних захоронения, самому старому из которых около 1,5 тыс. лет.
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Древнее кладбище принадлежит к англосаксонскому периоду (с 450 по 1066 г. н.э.). Кроме человеческих останков исследователи обнаружили полторы сотни брошей, 75 застежек на запястье, 15 колец, тысячи бусин, 15 застежек для ремня, разнообразное оружие, 40 ножей, костяные гребни и предметы домашнего обихода. В целом археологи извлекли около 3 тысяч артефактов, типичных для англосаксов и викингов.
Команда также обнаружила прилегающее англосаксонское поселение, в котором было 22 основных строения, 20 отдаленных построек, три круглых кургана бронзового века, 46 доисторических захоронений и четыре здания бронзового века.
По словам археологов, это самая крупная находка англосаксонского периода для региона, которая поможет восстановить множество деталей об образе жизни англосаксов.
Анна Лысенко