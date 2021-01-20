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12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бабочкам-монархам грозит исчезновение

Данаида монарх — одна из самых известных бабочек Северной Америки. Ежегодно осенью и весной весь мир любуется фотографиями и видео зрелищных миграций этих насекомых на огромные расстояния. Но в скором времени это чудо природы может исчезнуть.

Американские исследователи подсчитали, что число бабочек-монархов, зимующих на побережье Калифорнии, резко упало до нового рекордно низкого уровня — фактически эти оранжево-черные насекомые находятся на грани исчезновения, сообщает AP.

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Каждую зиму некоммерческая организация Xerces Society, которая занимается вопросами сохранения беспозвоночных, оценивает примерные размеры популяции бабочек. В 1980-х годах на деревьях от округа Марин в Северной Калифорнии до округа Сан-Диего на юге штата собирались миллионы этих насекомых, в 2000-х — десятки тысяч. Но зимой 2020−2021 года в этом регионе на деревьях насчитали не больше 2 тысяч монархов.

Аналогичное сокращение популяции наблюдают и на востоке Северной Америки. Численность бабочек-монархов здесь сократилась на 80%.

По словам ученых, к резкому сокращению популяции привели бесконтрольное использование пестицидов и гербицидов, урбанизация, которая уничтожает среду обитания насекомых, а также изменение климата, которое, среди прочего, повлекло массовые лесные пожары на западе США в прошлом году.

Анна Лысенко

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