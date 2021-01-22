Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 января"Кровавое воскресенье" в Санкт-Петербурге, ссылка академика Сахарова и другие события, которые происходили в разные годы 22 января
Фоторепортажи
12Последствия снегопада в Москве
11Как северное сияние преображает шотландский ландшафт
13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дайвер случайно заплыла в стаю из 200 акул-молотов (видео)

Храбрая австралийка пощекотала себе нервы и насладилась зрелищем.

Австралийский дайвер Юань Ту Хэ, погружаясь в пещеру Фиш-Рок в Новом Южном Уэльсе, стала свидетельницей невероятного зрелища. Прямо над ней на расстоянии около 10 метров появилась огромная стая акул-молотов.

По словам жительницы Сиднея, акул было около двух сотен, сообщает ABC.

Во время загрузки произошла ошибка.

Молотовые акулы обитают в тропических водах всех океанов. Они питаются рыбой, скатами, ракообразными и другими донными животными. Акула-молот является потенциально опасной для человека и нападает, если ее спровоцировать.

Анна Лысенко

Читайте также
Кремль оценил планы США продлить ракетный договор с Россией
«Патогенная флора»: как коронавирус убивает кишечник
ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества
Производители предложили продавать картофель «экономкласса»
В океане нашли «логово» огромного доисторического червя
Огромный кит появился в порту Сорренто в Италии
Hi-Tech
Мы нашли гаджет для самых ленивых. Цена тоже радует Только лучшие цены!
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 231
Манипулятор, абьюзер ... Страшно? Или можно бороться? 206
Безопасность детей в интернете: возможно ли? 172
Макросъемка. 167
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь