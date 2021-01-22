13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дайвер случайно заплыла в стаю из 200 акул-молотов (видео)
Храбрая австралийка пощекотала себе нервы и насладилась зрелищем.
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Австралийский дайвер Юань Ту Хэ, погружаясь в пещеру
По словам жительницы Сиднея, акул было около двух сотен, сообщает ABC.
Молотовые акулы обитают в тропических водах всех океанов. Они питаются рыбой, скатами, ракообразными и другими донными животными.
Анна Лысенко