Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 января"Кровавое воскресенье" в Санкт-Петербурге, ссылка академика Сахарова и другие события, которые происходили в разные годы 22 января
Фоторепортажи
10Крещенские купания
12Последствия снегопада в Москве
14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Возле испанского пляжа археологи откопали римскую виллу

Она скрывалась под руинами не менее интересного сооружения.

Источник: Museo Arqueológico de Guardamar, INAPH

Испанские археологи, изучающие территорию рядом с пляжем Эль-Монкайо в Аликанте, сделали неожиданное открытие: как оказалось, под обнаруженной ранее башней исламского периода скрывались руины античной виллы.

Читайте также
В «городе мертвых» в Египте нашли полсотни деревянных саркофагов

Роскошная римская вилла IV века была построена всего в ста метрах от моря, сообщает AlphaGalileo. Она была типичным загородным сооружением с рядом прямоугольных комнат с видом на море вдоль широкого коридора. К ним примыкали два больших помещения, одно из которых использовалось для банкетов, а второе было апартаментами хозяина.

Сама башня, которая скрывала под собой древнее сооружение, была построена в X—XI веках и выполняла роль хранилища и наблюдательного пункта. Рядом исследователи обнаружили фрагменты недостроенной мечети и поселений.

По словам археологов, римляне и их потомки жили в этом месте с I по VI век. Позже поселение пришло в упадок и было заселено уже во времена халифата.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин предложил снять возрастной ценз для ряда чиновников
«Патогенная флора»: как коронавирус убивает кишечник
ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества
Производители предложили продавать картофель «экономкласса»
Канадка заметила во дворе белку с ножом (видео)
В океане нашли «логово» огромного доисторического червя
Дайвер случайно заплыла в стаю из 200 акул-молотов (видео)
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Горячие темы на Авто
нафига быть такой правильной? 452
Доколе???? 370
Очень нужная тема! 244
Россия - суверенное государство? 217
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
Пенсия по-новому. Некоторых россиян ждет сюрприз
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Леди
Наталья Подольская снялась в нижнем белье и розовом парике Певица произвела фурор в сети.
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Как нельзя начинать утро: врач назвала 3 опасные привычки
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Продеус: мазок на антитела теперь можно сделать самим
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь