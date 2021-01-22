14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Возле испанского пляжа археологи откопали римскую виллу
Она скрывалась под руинами не менее интересного сооружения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Испанские археологи, изучающие территорию рядом с пляжем
Роскошная римская вилла IV века была построена всего в ста метрах от моря, сообщает AlphaGalileo. Она была типичным загородным сооружением с рядом прямоугольных комнат с видом на море вдоль широкого коридора. К ним примыкали два больших помещения, одно из которых использовалось для банкетов, а второе было апартаментами хозяина.
Сама башня, которая скрывала под собой древнее сооружение, была построена в
По словам археологов, римляне и их потомки жили в этом месте с I по VI век. Позже поселение пришло в упадок и было заселено уже во времена халифата.
Анна Лысенко