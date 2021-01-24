11:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Израиле нашли древнюю табличку с христианским благословением
Считается, что она была установлена над входом в храм.
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Во время раскопок в израильском городке
Ученые считают, что табличка была установлена над входом в христианскую церковь конца V века, а когда храм был разрушен, камень использовали повторно для строительства богатого дома позднего византийского или раннего исламского периода. Исследователи обнаружили руины двух комнат этого здания с мозаичным полом, украшенным геометрическим орнаментом.
Как сообщили ученые, надпись была своеобразной раннехристианской «формулой», означающей приветствие и благословение. А над дверью ее размещали еще и потому, что верили: она защитит от «дурного глаза».
В табличке также упоминаются строители храма: «Это дело рук богобоязненного и благочестивого епископа [Феодосия] и ничтожного Фомы было построено с фундамента. Каждый, кто входит, должен молиться за них».
Ранее в
Анна Лысенко