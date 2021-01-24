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17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нидерландах появилось «ультрафиолетовое» поле с луком (фото)

Это новая технология, позволяющая сократить использование пестицидов.

На поле лука-порея в Нидерландах разместили уникальную установку с красным, синим и ультрафиолетовым светом, которая является одновременно художественной инсталляцией и средством, помогающим ускорить рост сельхозкультур, сообщает Colossal.

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Автор установки — голландский художник и дизайнер Даан Рузегаарде из Роттердама и его Studio Roosegaarde. Инсталляция занимает площадь в 20 тысяч квадратных метров и представляет собой незабываемое зрелище в темноте.

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По словам фермеров, такое освещение ускоряет рост растений и вдвое сокращает использование пестицидов. Проект «Grow» с использованием фитобиологических технологий отнял у студии Roosegaarde около двух лет.

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Анна Лысенко

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