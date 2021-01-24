17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Нидерландах появилось «ультрафиолетовое» поле с луком (фото)
Это новая технология, позволяющая сократить использование пестицидов.
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На поле
Автор установки — голландский художник и дизайнер Даан Рузегаарде из Роттердама и его Studio Roosegaarde. Инсталляция занимает площадь в 20 тысяч квадратных метров и представляет собой незабываемое зрелище в темноте.
По словам фермеров, такое освещение ускоряет рост растений и вдвое сокращает использование пестицидов. Проект «Grow» с использованием фитобиологических технологий отнял у студии Roosegaarde около двух лет.
Анна Лысенко