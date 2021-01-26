12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят лучшие фото, сделанные студентами
Составлен топ работ со всего мира.
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Работа российского фотографа Гоши Бергала из Москвы вошла в топ-10 лучших молодежных и студенческих фотографий по версии конкурса Sony World Photography Awards 2021.
Организаторы конкурса предложили молодым фотографам прислать 5−10 фотографий, отражающих актуальные проблемы современности. Бергал, который изучал фотографию в Московской школе фотографии и мультимедиа имени Родченко, создал цикл о протестах 2019 года в Москве перед выборами в Мосгордуму.
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15 апреля конкурс назовет победителей в категории «Лучший молодой фотограф» и «Лучший фотограф среди студентов».
Анна Лысенко