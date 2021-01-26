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12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят лучшие фото, сделанные студентами

Составлен топ работ со всего мира.

26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

Работа российского фотографа Гоши Бергала из Москвы вошла в топ-10 лучших молодежных и студенческих фотографий по версии конкурса Sony World Photography Awards 2021.

Шорт-лист конкурса обнародовала Всемирная организация фотографии, которая включает лучших любительских и профессиональных фотографов планеты.

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Организаторы конкурса предложили молодым фотографам прислать 5−10 фотографий, отражающих актуальные проблемы современности. Бергал, который изучал фотографию в Московской школе фотографии и мультимедиа имени Родченко, создал цикл о протестах 2019 года в Москве перед выборами в Мосгордуму.

В шорт-лист также вошли работы молодых фотографов из Китая, США, Аргентины, ЮАР, Италии, Новой Зеландии и Эквадора, которые прислали работы на темы экологии, защиты животных, проблем людей пожилого возраста, социальных ограничений, сетевой безопасности и других актуальных вопросов.

15 апреля конкурс назовет победителей в категории «Лучший молодой фотограф» и «Лучший фотограф среди студентов».

Анна Лысенко

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