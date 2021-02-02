17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник «превратил» диснеевских животных в людей
И наоборот.
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Немецкий иллюстратор Алекс Пикс стал известен в соцсетях благодаря забавным рисункам, в которых он превращает диснеевских животных и в людей, а людей — в животных.
Ранее американка Джессика Кобейсси сфотографировала 10 профессиональных моделей в образах диснеевских принцесс, а пользователям Твиттера принцессы из мультфильмов так не понравились, что они решили их перерисовать.
Анна Лысенко