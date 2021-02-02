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17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник «превратил» диснеевских животных в людей

И наоборот.

Немецкий иллюстратор Алекс Пикс стал известен в соцсетях благодаря забавным рисункам, в которых он превращает диснеевских животных и в людей, а людей — в животных.

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Бьянка и Бернард, мультфильм «Спасатели»
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Джок и Трасти, мультфильм «Леди и Бродяга»
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«Леди и Бродяга»
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Жоржетта, мультфильм «Оливер и компания»
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Бэмби, Цветочек и Топотун, мультфильм «Бэмби»
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Пердита и Понго, мультфильм «101 далматинец»
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Круэлла де Виль, «101 далматинец»
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Мариан, «Робин Гуд»

Ранее американка Джессика Кобейсси сфотографировала 10 профессиональных моделей в образах диснеевских принцесс, а пользователям Твиттера принцессы из мультфильмов так не понравились, что они решили их перерисовать.

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