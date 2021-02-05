February 3, 2021
12:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях показали, как выглядит настоящее яйцо-«киндер-сюрприз»
Похоже, дело в природной мутации.
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Пользователь Reddit в начале февраля опубликовал на ресурсе фото необычного яйца, которое снесла одна из его домашних кур.
Строение этого яйца было далеко от традиционной формы, зато очень напоминало известное пластмассовое яйцо «киндер-сюрприз». На нем даже была характерная горизонтальная линия.
Пост быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям. Сам автор поста объяснил такое необычное яйцо природной мутацией. Она рассказал, что у куриц внутри находится сразу несколько яиц на разных стадиях. Вероятно, два яйца соприкоснулись и «слились» в одно целое.
Екатерина Гура