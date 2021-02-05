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14:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Южной Корее изобрели лампу в виде иллюминатора самолета

Отличный способ бороться с тоской по полетам.

Во время пандемии COVID-19 многие из нас соскучились по путешествиям, и в Южной Корее придумали, как немного облегчить страдания заядлых туристов.

Один из местных магазинов товаров для дома начал продавать лампу, которая выглядит точь-в-точь как иллюминатор самолета. Эта «панацея» доступна в двух вариантах: первая модель имитирует красивый розовый рассвет, а вторая показывает волшебный золотистый закат над «одеялом» из облаков.

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Цены на лампу стартуют от 48 тысяч вон — это примерно 43 доллара США или 3,2 тыс. рублей.

В самом начале пандемии пользователи сетей тоже придумали способ «летать на самолете», не выходя из дома. Они фотографировались на фоне дверцы стиральной машины, напоминающей иллюминатор.

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