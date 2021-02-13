00:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 13 февраля
Всемирный день радио, день рождения Федора Шаляпина, приход ко власти Черненко и другие памятные события этого дня.
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Идею праздновать Всемирный день радио подала Испанская радиоакадемия. Предложение поддержали в ЮНЕСКО, и уже в 2012 году первый Всемирный день радио масштабно отмечали в Лондоне — здесь прошли многочисленные семинары, на которых радио рассматривали как способ достичь самых отдаленных и уязвимых сообществ на планете.
Само радио как способ передачи информации изобрел российский ученый Александр Попов (хотя за этот титул с ним соперничают итальянец Гульельмо Маркони, серб Никола Тесла, немец Генрих Герц и британец Оливер Лодж). 24 марта 1896 года Попов впервые в мире осуществил передачу радиотелеграммы. С помощью передатчика и приемника собственной конструкции он передал набранные азбукой Морзе слова «Генрих Герц» — имя немецкого физика, доказавшего существование электромагнитных волн.
13 февраля 1842 года император Николай I подписал указ о масштабном строительстве железной дороги из
Первый поезд из Питера в Первопрестольную отправился в 1851 году. Николаевская дорога стала третьей железной дорогой в Российской империи и первой двухпутной казенной железной дорогой в стране. Ее протяженность составила 645 км.
13 февраля 1873 года родился русский оперный и камерный певец, знаменитый бас, первый народный артист Республики Федор Шаляпин.
Федор Иванович был сыном крестьянина из Вятской губернии. В детстве мальчик пел в церковном хоре и обучался сапожному делу. Однако Федора все же отдали в школу (приходское училище), которую он окончил с высшим баллом. Уехав учиться в ремесленное училище, Шаляпин поступил в драматическую труппу В. Б. Серебрякова на должность статиста. С этого момента его судьба изменилась навсегда — перед Федором открылся путь на сцену. Свою первую небольшую роль он исполнил в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин».
После смерти главы СССР Юрия Андропова новым Генеральным секретарем ЦК КПСС 13 февраля 1984 года выбрали Константина Черненко.
Здесь иногда даже проводились заседания Политбюро ЦК КПСС.
Вопреки распространенному мнению, Черненко, несмотря на болезнь, не свернул, а продолжил начатые Андроповым реформы по борьбе с теневой экономикой, а также политику ускорения. Он же первым ввел в широкое употребление слово «перестройка».
С 2007 года в мире отмечают Международный день презерватива. Его цель — популяризация средства защиты от инфекций, передающихся половым путем, в том числе от ВИЧ.
Считается, что презерватив изобрел в начале XVI века доктор Чарльз Кондом для короля Генриха VIII. Доктор изготовил его из слизистой оболочки кишечника овцы. Но современные исследования археологов показывают, что презервативы могли использовать еще в Древнем Египте.