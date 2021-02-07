У старейшей дикой птицы снова вылупился птенец

У самки темноспинного альбатроса по кличке Уиздом, которая считается самой старой дикой птицей в мире, снова появилось потомство.
Американские биологи заметили вылупившегося птенца Уиздом 1 февраля, сообщает Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США. Самка гнездится на атолле Мидуэй, который относится к Гавайскому архипелагу. Вместе с ней о малыше заботится ее партнер Акеакамай. Они стали парой еще в 2012 году.
Уиздом заметил и окольцевал в 1956 году биолог Чендлер Роббинс. В то время ей было около 5 лет. По примерным подсчетам, за свою 70-летнюю жизнь Уиздом высидела от 30 до 36 птенцов. Предыдущий из них появился на свет в 2019 году.
В гнезде птенец пробудет пять-шесть месяцев, а затем улетит. В возрасте около пяти-шести лет он вернется «на родину» и должен будет найти себе партнера.
Темноспинные альбатросы гнездятся на Гавайских островах, а в период кочевки встречаются по всему северу Тихого океана до Командорских островов и Сахалина.