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День в истории: 16 февраляПоявление первого воинского устава в России, открытие гробницы Тутанхамона, выпуск первого серийного «КамАЗа» и другие события этого дня в истории
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00:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 16 февраля

Появление первого воинского устава в России, открытие гробницы Тутанхамона, выпуск первого серийного «КамАЗа» и другие события этого дня в истории.

«Приговор о станичной и сторожевой службе»

16 февраля 1571 года Иван Грозный утвердил первый в России воинский устав, разработанный воеводой М. Воротынским, — «Приговор о станичной и сторожевой службе». Этот акт определял порядок организации сторожевой (то есть пограничной) службы на рубежах государства. Излагался в «Приговоре…» и порядок несения станичной службы — говоря современным языком, гарнизонной. К тому моменту Ивану IV удалось создать крупнейшую по численности армию в Европе — до 300 тысяч человек, что составляло около 3% населения Руси.

В результате упорядочения системы комплектования и организации военной службы было создано поместное войско. Его основой стала дворянская конница, формировавшаяся по принципу ополчения. Помимо поместного Иван IV организовал стрелецкое войско.

«Указ о наследии престола»

16 февраля 1722 года Петр I издал «Устав о наследовании престола», в соответствии с которым прежний порядок наследования престола прямым потомком по мужской линии был отменен. Император изменил порядок престолонаследия по первородству, опасаясь за судьбу своих реформ.

По новому правилу наследование Российского Императорского Престола стало возможным по завещанию государя. Стать преемником по новым правилам мог любой человек, достойный, по мнению государя, возглавить государство.

Гробница Тутанхамона

16 февраля 1923 года британский исследователь Говард Картер вскрыл усыпальницу Тутанхамона и нашел золотую маску фараона, ставшую одним из главных вещественных символов мировой культуры. Усыпальница Тутанхамона в Долине царей — единственная, дошедшая до нас в полном великолепии.

Тутанхамон, царствовавший в 1332−1323 годах до нашей эры, примерно за двести лет до Троянской войны и почти за 600 лет до основания Рима, вступил на престол в 10 лет и умер в 19. Все это время вместо него правили другие, и сегодня его имя известно исключительно благодаря усыпальнице. В следующие несколько лет 13 человек, так или иначе связанных с ее находкой, при разных обстоятельствах ушли из жизни, что дало пищу мистическим слухам о «проклятии Тутанхамона».

45 лет первому «КамАЗу»

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16 февраля 1976 года с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый грузовик. Первый серийный грузовик на базе прототипа ЗИЛ-170 получил индекс КамАЗ-5320. В настоящее время этот экземпляр находится в музее. С тех пор выпущено более 2 млн грузовиков, а автомобили производителя завоевали российский и некоторые зарубежные рынки, а также зарекомендовали себя в автоспорте, регулярно побеждая во внедорожных ралли «Дакар».

Сегодня КамАЗ выпускает бортовые автомобили, седельные тягачи, самосвалы и различную спецтехнику. Кроме того, производитель предпринимает попытки создания серийных беспилотных грузовиков.

Источник: AP 2020

Киотский протокол

16 лет назад 16 февраля 2005 года вступил в силу киотский протокол — дополнительный документ к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Документ вступил в силу года после того, как его ратифицировали страны, суммарная квота которых по выбросам «парниковых» газов превышает 55% (по состоянию на 1990 год). Подписавшие протокол страны договорились о необходимости сокращения выбросов парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление. Первый период обязательств по протоколу истек 31 декабря 2012 года.

За время действия Киотского протокола (2005−2012) Россия сократила выбросы парниковых газов на 40 млрд т, что соответствует годовым выбросам парниковых газов всех стран, заявил в 2020 году министр экономического развития Максим Решетников.

По информации Минобороны, ИД «КоммерсантЪ», РИА «Новости», «Русской службы Би-би-си», ТАСС, «Газеты. Ру», «Ведомостей»

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