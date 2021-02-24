00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 24 февраля
Первый выход передачи «Очевидное — невероятное», Гоголь сжег второй том «Мертвых душ» и другие события этого дня в истории.
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Первое упоминание о проведении лотереи в европейских странах датируется 24 февраля 1466 года. Лотерею, которая состоялась в Брюгге (Бельгия), организовала вдова фламандского живописца Яна Ван Эйка. Игру приурочили к 25-й годовщине его смерти.
Каждый, кто приобретал лотерейный билет, мог принять участие в лотерее и получить денежное вознаграждение. Вырученные деньги направили на поддержку малоимущих горожан. Благодаря всевозможным лотереям, проведенным после 1466 года, в Бельгии были построены часовни, богадельни, водные каналы и портовые сооружения.
24 февраля 1582 года Папа Римский Григорий XIII издал буллу о переходе на новый, астрономически более верный календарь. В отличие от прежнего, введенного еще в 45 году до нашей эры Юлием Цезарем, «юлианского» календаря, новый стали именовать «григорианским». К XVI веку
Новый календарь вступил в действие 4 октября 1582 года, он сразу сдвинул текущую дату на 10 дней. Отныне год стал считаться високосным, то есть содержать 366 дней, если его номер без остатка делится на 4 и не делится на 100, или его номер делится без остатка на 400. Также модифицировались правила расчета христианской Пасхи.
24 февраля 1852 года Николай Васильевич Гоголь сжег второй том «Мертвых душ».
Последние четыре года своей жизни Гоголь прожил в Москве, в доме на Никитском бульваре. Дом принадлежал графу Александру Толстому, который приютил у себя писателя. Все имущество Гоголя ограничивалось «самым маленьким чемоданом». Второй том «Мертвых душ», главный труд жизни писателя, результат его религиозных исканий, должен был быть скоро завершен. Однако в жизни писателя наступил переломный момент. С точки зрения современной психиатрии можно предположить, что у Гоголя был психоневроз.
В ночь на 24 февраля 1852 года он позвал своего слугу Семена и приказал принести портфель, в котором хранились тетради с продолжением «Мертвых душ». Под мольбы слуги не губить рукопись, Гоголь положил тетради в камин и поджег их свечой.
Утром Гоголь сказал графу Толстому:
Вот, что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все. Как лукавый силен — вот он к чему меня подвинул! А я было там много дельного уяснил и изложил… Думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали, что хотели. Теперь все пропало.
По мнению литературоведов, потеря второго тома поэмы — настоящая трагедия для всей мировой литературы.
24 февраля 1973 года вышел первый выпуск передачи «Очевидное — невероятное». Советская и российская
Передача сразу стала очень популярной. Обсуждение самых интересных и актуальных проблем науки и человечества притягивало к экранам телевизоров представителей разного возраста и сфер жизни. Бессменным ведущим программы был советский ученый Сергей Капица, сын Нобелевского лауреата Петра Капицы.
За вклад в популяризацию науки цикл передач «Очевидное — невероятное» отмечен Государственной премией в 1980 году, премией имени Калинги ЮНЕСКО в 1981 году, премией Российской академии наук в 1995 году.
По сравнению с нейлоновой натуральная щетина обладает рядом недостатков: наличием срединного канала, заполненного микроорганизмами, трудностью содержания щетинок в чистоте, невозможностью идеально ровной обработки концов щетинок и сложностью придания ей определенной жесткости. На сегодняшний день производство щеток с натуральной щетиной практически прекращено.
Американский инженер и изобретатель в области компьютерных технологий, предприниматель, сооснователь и первый генеральный директор корпорации Apple Стивен Пол Джобс родился 24 февраля 1955 года.
Первые знания об электронике получил от приемного отца Пола Джобса, разбирая в гараже радиоприемники и телевизоры. В 16 лет познакомился с будущим соучредителем Apple Стивом Возняком. Не окончил колледж, но более года после отчисления неофициально посещал лекции по нескольким предметам. В 1974 году устроился на работу в компанию Atari, занимавшуюся разработкой компьютерных игр и персональных компьютеров, но вскоре на несколько месяцев уехал в Индию. В 1976 году Джобс и Возняк основали Apple Computer Company, позже переименованную в Apple.
Проиграв борьбу за власть с советом директоров в 1985 году, Джобс покинул Apple и основал NeXT. В 1986 году он приобрел подразделение компьютерной графики кинокомпании Lucasfilm, превратив его в студию Pixar. Вернулся в Apple он в 1996 году.
Под его руководством компания была спасена от банкротства и через год стала приносить прибыль. В течение следующего десятилетия Джобс руководил разработкой iMac, iTunes, iPod, iPhone и iPad, а также развитием Apple Store, iTunes Store, App Store и iBookstore. В 2011 году оставил пост исполнительного директора компании
Он был блестящим оратором и вывел презентации инновационных продуктов на новый уровень, превратив их в увлекательные шоу. Его легко узнаваемая фигура в черной водолазке, потертых джинсах и кроссовках окружена своеобразным культом.