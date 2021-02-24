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00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 24 февраля

Первый выход передачи «Очевидное — невероятное», Гоголь сжег второй том «Мертвых душ» и другие события этого дня в истории.

Источник: Wikimedia Commons

Первая из известных лотерей

Первое упоминание о проведении лотереи в европейских странах датируется 24 февраля 1466 года. Лотерею, которая состоялась в Брюгге (Бельгия), организовала вдова фламандского живописца Яна Ван Эйка. Игру приурочили к 25-й годовщине его смерти.

Каждый, кто приобретал лотерейный билет, мог принять участие в лотерее и получить денежное вознаграждение. Вырученные деньги направили на поддержку малоимущих горожан. Благодаря всевозможным лотереям, проведенным после 1466 года, в Бельгии были построены часовни, богадельни, водные каналы и портовые сооружения.

Переход на григорианский календарь

24 февраля 1582 года Папа Римский Григорий XIII издал буллу о переходе на новый, астрономически более верный календарь. В отличие от прежнего, введенного еще в 45 году до нашей эры Юлием Цезарем, «юлианского» календаря, новый стали именовать «григорианским». К XVI веку из-за неточности юлианский календарь сильно разошелся с реальностью: важнейший для определения Пасхальной даты день весеннего равноденствия с 21 марта переместился на 11 марта.

Новый календарь вступил в действие 4 октября 1582 года, он сразу сдвинул текущую дату на 10 дней. Отныне год стал считаться високосным, то есть содержать 366 дней, если его номер без остатка делится на 4 и не делится на 100, или его номер делится без остатка на 400. Также модифицировались правила расчета христианской Пасхи.

Источник: РИА "Новости"

Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»

24 февраля 1852 года Николай Васильевич Гоголь сжег второй том «Мертвых душ».

Последние четыре года своей жизни Гоголь прожил в Москве, в доме на Никитском бульваре. Дом принадлежал графу Александру Толстому, который приютил у себя писателя. Все имущество Гоголя ограничивалось «самым маленьким чемоданом». Второй том «Мертвых душ», главный труд жизни писателя, результат его религиозных исканий, должен был быть скоро завершен. Однако в жизни писателя наступил переломный момент. С точки зрения современной психиатрии можно предположить, что у Гоголя был психоневроз.

В ночь на 24 февраля 1852 года он позвал своего слугу Семена и приказал принести портфель, в котором хранились тетради с продолжением «Мертвых душ». Под мольбы слуги не губить рукопись, Гоголь положил тетради в камин и поджег их свечой.

Утром Гоголь сказал графу Толстому:

Вот, что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все. Как лукавый силен — вот он к чему меня подвинул! А я было там много дельного уяснил и изложил… Думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали, что хотели. Теперь все пропало.

По мнению литературоведов, потеря второго тома поэмы — настоящая трагедия для всей мировой литературы.

Передача «Очевидное — невероятное»

24 февраля 1973 года вышел первый выпуск передачи «Очевидное — невероятное». Советская и российская научно-популярная телевизионная программа выходила с 1973 по 2012 год.

Передача сразу стала очень популярной. Обсуждение самых интересных и актуальных проблем науки и человечества притягивало к экранам телевизоров представителей разного возраста и сфер жизни. Бессменным ведущим программы был советский ученый Сергей Капица, сын Нобелевского лауреата Петра Капицы.

За вклад в популяризацию науки цикл передач «Очевидное — невероятное» отмечен Государственной премией в 1980 году, премией имени Калинги ЮНЕСКО в 1981 году, премией Российской академии наук в 1995 году.

Первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном

24 февраля 1938 года компания Oral-B выпустила щетку, в которой животная щетина была заменена на синтетические волокна из нейлона.

По сравнению с нейлоновой натуральная щетина обладает рядом недостатков: наличием срединного канала, заполненного микроорганизмами, трудностью содержания щетинок в чистоте, невозможностью идеально ровной обработки концов щетинок и сложностью придания ей определенной жесткости. На сегодняшний день производство щеток с натуральной щетиной практически прекращено.

Источник: AP 2020

Родился Стив Джобс

Американский инженер и изобретатель в области компьютерных технологий, предприниматель, сооснователь и первый генеральный директор корпорации Apple Стивен Пол Джобс родился 24 февраля 1955 года.

Первые знания об электронике получил от приемного отца Пола Джобса, разбирая в гараже радиоприемники и телевизоры. В 16 лет познакомился с будущим соучредителем Apple Стивом Возняком. Не окончил колледж, но более года после отчисления неофициально посещал лекции по нескольким предметам. В 1974 году устроился на работу в компанию Atari, занимавшуюся разработкой компьютерных игр и персональных компьютеров, но вскоре на несколько месяцев уехал в Индию. В 1976 году Джобс и Возняк основали Apple Computer Company, позже переименованную в Apple.
Проиграв борьбу за власть с советом директоров в 1985 году, Джобс покинул Apple и основал NeXT. В 1986 году он приобрел подразделение компьютерной графики кинокомпании Lucasfilm, превратив его в студию Pixar. Вернулся в Apple он в 1996 году.

Под его руководством компания была спасена от банкротства и через год стала приносить прибыль. В течение следующего десятилетия Джобс руководил разработкой iMac, iTunes, iPod, iPhone и iPad, а также развитием Apple Store, iTunes Store, App Store и iBookstore. В 2011 году оставил пост исполнительного директора компании из-за проблем со здоровьем и в том же году умер в своем доме в Калифорнии.

Джобса часто называют «визионером» и даже «отцом цифровой революции».

Он был блестящим оратором и вывел презентации инновационных продуктов на новый уровень, превратив их в увлекательные шоу. Его легко узнаваемая фигура в черной водолазке, потертых джинсах и кроссовках окружена своеобразным культом.

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