12:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили доисторического кальмара-вампира
Он мог жить почти без кислорода.
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В древних океанах на нашей планете плавали
Окаменелые останки такого существа ученые нашли в коллекции Венгерского музея естественной истории. На самом деле этот образец первоначально обнаружил еще в 1942 году венгерский палеонтолог Миклош Крецой. Он назвал древнего кальмара Necroteuthis hungarica. Позже другие ученые ошибочно записали это существо в предки каракатиц, а в 1956 году во время пожара в музее образец был утерян.
Современные исследователи случайно переоткрыли вид, когда искали в коллекции музея останки предков каракатиц.
Как оказалось,
Глубоководный образ жизни также объясняет, почему эти существа пережили массовые вымирания на планете, во время которых исчезало большинство других видов животных.
Исследование современных
Открытие поможет палеонтологам заполнить пробелы в эволюции современных кальмаров. Работа ученых опубликована в Communications Biology.
Анна Лысенко