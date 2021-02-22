Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 февраляДень рождения Джорджа Вашингтона, создание Госплана СССР и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
54Названы победители Национальной премии Sony World Photography Awards 2021
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
12:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили доисторического кальмара-вампира

Он мог жить почти без кислорода.

Источник: Košťák et al., Communications Biology, 2021

В древних океанах на нашей планете плавали кальмары-вампиры, которые могли жить на большой глубине и обходиться минимумом кислорода.

Во время загрузки произошла ошибка.
Современный кальмар-вампир

Окаменелые останки такого существа ученые нашли в коллекции Венгерского музея естественной истории. На самом деле этот образец первоначально обнаружил еще в 1942 году венгерский палеонтолог Миклош Крецой. Он назвал древнего кальмара Necroteuthis hungarica. Позже другие ученые ошибочно записали это существо в предки каракатиц, а в 1956 году во время пожара в музее образец был утерян.

Современные исследователи случайно переоткрыли вид, когда искали в коллекции музея останки предков каракатиц.

Читайте также
В Тихом океане нашли большое скопление угрей

Как оказалось, кальмары-вампиры прятались в темных уголках океанов во время олигоцена 23−34 млн лет назад. Они вырастали до 35 см в длину и адаптировались к жизни на большой глубине в воде с низким содержанием кислорода. Так они были защищены от хищников и практически не имели конкурентов в борьбе за пищу.

Глубоководный образ жизни также объясняет, почему эти существа пережили массовые вымирания на планете, во время которых исчезало большинство других видов животных.

Исследование современных кальмаров-вампиров, потомков найденного существа, показывает, что, вопреки названию и жутковатому внешнему виду, это довольно скромные и миролюбивые существа. Они прячутся в темных уголках на дне и ждут, когда крошки органических веществ упадут поблизости.

Открытие поможет палеонтологам заполнить пробелы в эволюции современных кальмаров. Работа ученых опубликована в Communications Biology.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Ереван допустил перемещение солдат с российской базы на восток
В России за сутки зафиксировали 12 604 случаев коронавируса
Власти Израиля заявили о крупнейшей экологической катастрофе
Финансисты назвали оптимальную сумму «подушки безопасности»
У ФРГ запросили срочное разрешение на строительство «СП-2»
Удары беспилотника «Орион» по боевикам в Сирии показали на видео
Здоровье
Как не попасть на развод: 6 правил выбора стоматологии На что обратить внимание, чтобы после лечения не стало мучительно больно.
Новости партнеров
Когда и кому придут новые «путинские» выплаты
Занесло на снегу? Видео момента смертельной аварии в Н. Новгороде
Почему одни русские фамилии заканчиваются на "ин", другие – "ов"
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Горячие темы на Авто
Вера... 353
Мучает вопрос один --(перед сном ) 344
весёлые новости :) 269
Как вам видео с Марса? 241
Новости партнеров
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Сперва кажется, что на снимке красивая девушка. Но ниже все не совсем так
Малышка долго не набирала вес. Потом мама заглянула ей в рот и все поняла
Таинственный мир фильма "Чужой": о чем умолчал режиссер
Дети
Принцесса Евгения показала первые фото с сыном Внучка Елизаветы II родила мальчика в начале февраля
Новости партнеров
Ашурбейли: "С президентом я президент, с королём – король"
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Асгардия - первая в истории страна с территорией в космосе
Высшая мера наказания в Асгардии - стирание персональных данных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь