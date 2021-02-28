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28 февраля, источник: Новости Mail.ru

День в истории: 1 марта

Всемирный день гражданской обороны, публикация книги предсказаний Нострадамуса, открытие Йеллоустонского национального парка и другие события этого дня в истории.

Источник: ICDO

Всемирный день гражданской обороны

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. В 1931 году французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон».

Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны. В 1972 году МОГО получила статус межправительственной организации. В настоящий момент государствами-членами МОГО являются 59 стран, 16 государств имеют статус наблюдателей.

День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 государств.

День Забайкальского края

1 марта 2008 года на карте России появился новый регион — Забайкальский край. Он вошел в состав Сибирского федерального округа и граничит с Иркутской и Амурской областями, республиками Якутией и Бурятией, Китаем и Монголией. Административный центр края — город Чита.

Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний

В этот день в 1555 году Мишель де Нострдам, известный под псевдонимом Нострадамус, опубликовал свои первые предсказания в книге под названием «Пророчества Мишеля Нострадамуса».

Предсказания были написаны в форме рифмованных катренов — четверостиший, которые группировались в центурии. Кроме того, все свои предсказания Нострадамус тщательно зашифровывал: катрены были написаны на смеси четырех языков. В них практически не указывалось никаких дат, временная последовательность не соблюдалась, да и сами катрены были перепутаны. Тем не менее, исследователи творчества Нострадамуса подметили много точных исторических совпадений.

При этом бОльшая часть критиков сходится во мнении, что труды Нострадамуса представляют собой лишь домыслы и интуитивные прогнозы.

В Йеллоустоне открылся первый Национальный парк США

Йеллоустонский национальный парк — международный биосферный заповедник, объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, первый в мире национальный парк. Он был основан 1 марта 1872 года Конгрессом США.

Парк находится на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо и знаменит многочисленными гейзерами и другими геотермическими объектами, а также живописными ландшафтами. Сегодня Йеллоустонский парк занимает почти 900 тысяч гектаров.

На территории парка находятся более тысячи горячих ключей. Некоторые из них выбрасывают за раз около 5 тысяч тонн воды на высоту до 100 метров. А промежуток между извержениями у различных гейзеров может занимать от пары минут до нескольких лет.

На территории парка есть самый высокий в мире действующий гейзер — «Пароход». Он выбрасывает столб горячей воды на высоту 122 метра.

США произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини

1 марта 1954 года США произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане. Мощность этого взрыва была эквивалентна взрыву тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Жертвами испытаний стали рыбаки нескольких японских рыболовных шхун — большинство из них умерли от лучевой болезни, не дожив и до 60 лет.

С протестом против испытаний термоядерного оружия на атолле выступил знаменитый английский математик и философ Бертран Рассел. За его выступлением последовали заявления нобелевских лауреатов — Альберта Эйнштейна, Фредерика Жолио-Кюри и других выдающихся ученых.

В результате было образовано Пагуошское движение ученых Запада и Востока — международная неправительственная научная организация. Перед ней ставилась цель — собрать авторитетных ученых и влиятельных политических деятелей из разных стран мира для совместного решения глобальных проблем.

Советская станция «Венера-3» достигла поверхности Венеры

1 марта 1966 года станция «Венера-3» врезалась в поверхность Венеры и стала первым космическим аппаратом, который достиг поверхности другой планеты.

Станция «Венера-2», летящая в паре с «Венерой-3», пролетела на расстоянии 24 тысяч километров от планеты и перешла на гелиоцентрическую орбиту — эллиптическую траекторию движения небесного тела вокруг Солнца.

Ни «Венере-2», ни «Венере-3» не удалось передать данные о планете, однако с помощью станций были изучены магнитные поля, космические лучи, потоки заряженных частиц малых энергий, потоки солнечной плазмы и их энергетические спектры, космические радиоизлучения и микрометеориты.

Источник: Роскосмос

Основан космодром «Свободный»

Ровно 25 лет назад, 1 марта 1996 года, в Амурской области Российской Федерации был образован новый Государственный испытательный космодром, получивший название «Свободный».

За время своего недолгого существования (с 1996 года, когда космодром был официально образован, и до 2007 года, когда он фактически перестал функционировать) здесь было произведено всего пять запусков ракет.

Сегодня неподалеку от «Свободного» действует новый космодром «Восточный», где 28 апреля 2016 года состоялся первый запуск ракеты-носителя типа «Союз».

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