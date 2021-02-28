28 февраля, источник: Новости Mail.ru
День в истории: 1 марта
Всемирный день гражданской обороны, публикация книги предсказаний Нострадамуса, открытие Йеллоустонского национального парка и другие события этого дня в истории.
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Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. В 1931 году французский генерал медицинской службы Жорж
Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны. В 1972 году МОГО получила статус межправительственной организации. В настоящий момент
День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 государств.
1 марта 2008 года на карте России появился новый регион — Забайкальский край. Он вошел в состав Сибирского федерального округа и граничит с Иркутской и Амурской областями, республиками Якутией и Бурятией, Китаем и Монголией. Административный центр края — город Чита.
В этот день в 1555 году Мишель де Нострдам, известный под псевдонимом Нострадамус, опубликовал свои первые предсказания в книге под названием «Пророчества Мишеля Нострадамуса».
Предсказания были написаны в форме рифмованных катренов — четверостиший, которые группировались в центурии. Кроме того, все свои предсказания Нострадамус тщательно зашифровывал: катрены были написаны на смеси четырех языков. В них практически не указывалось никаких дат, временная последовательность не соблюдалась, да и сами катрены были перепутаны. Тем не менее, исследователи творчества Нострадамуса подметили много точных исторических совпадений.
При этом бОльшая часть критиков сходится во мнении, что труды Нострадамуса представляют собой лишь домыслы и интуитивные прогнозы.
Йеллоустонский национальный парк — международный биосферный заповедник, объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, первый в мире национальный парк. Он был основан 1 марта 1872 года Конгрессом США.
Парк находится на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо и знаменит многочисленными гейзерами и другими геотермическими объектами, а также живописными ландшафтами. Сегодня Йеллоустонский парк занимает почти 900 тысяч гектаров.
На территории парка есть самый высокий в мире действующий гейзер — «Пароход». Он выбрасывает столб горячей воды на высоту 122 метра.
1 марта 1954 года США произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане. Мощность этого взрыва была эквивалентна взрыву тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Жертвами испытаний стали рыбаки нескольких японских рыболовных шхун — большинство из них умерли от лучевой болезни, не дожив и до 60 лет.
С протестом против испытаний термоядерного оружия на атолле выступил знаменитый английский математик и философ Бертран Рассел. За его выступлением последовали заявления нобелевских лауреатов — Альберта Эйнштейна, Фредерика
В результате было образовано Пагуошское движение ученых Запада и Востока — международная неправительственная научная организация. Перед ней ставилась цель — собрать авторитетных ученых и влиятельных политических деятелей из разных стран мира для совместного решения глобальных проблем.
1 марта 1966 года станция «Венера-3» врезалась в поверхность Венеры и стала первым космическим аппаратом, который достиг поверхности другой планеты.
Станция «Венера-2», летящая в паре с «Венерой-3», пролетела на расстоянии 24 тысяч километров от планеты и перешла на гелиоцентрическую орбиту — эллиптическую траекторию движения небесного тела вокруг Солнца.
Ни «Венере-2», ни «Венере-3» не удалось передать данные о планете, однако с помощью станций были изучены магнитные поля, космические лучи, потоки заряженных частиц малых энергий, потоки солнечной плазмы и их энергетические спектры, космические радиоизлучения и микрометеориты.
Ровно 25 лет назад, 1 марта 1996 года, в Амурской области Российской Федерации был образован новый Государственный испытательный космодром, получивший название «Свободный».
За время своего недолгого существования (с 1996 года, когда космодром был официально образован, и до 2007 года, когда он фактически перестал функционировать) здесь было произведено всего пять запусков ракет.
Сегодня неподалеку от «Свободного» действует новый космодром «Восточный», где 28 апреля 2016 года состоялся первый запуск