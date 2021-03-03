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00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 3 марта

В России отменено крепостное право, Гитлер провозгласил образование Третьего рейха и другие события этого дня в истории.

Земский собор избрал царем Михаила Федоровича Романова

3 марта 1613 года 16-летний Михаил Федорович, который приходился двоюродным племянником последнему русскому царю из московской ветви династии Рюриковичей, Федору I Иоанновичу, был выбран Земским собором на царствование и стал родоначальником династии Романовых.

Его избрание закрыло период смутного времени.

В силу неопытности и молодости новоизбранного царя страной правили великая старица Марфа и ее родня. После освобождения в 1619 году из польского плена Патриарха Филарета (в миру — Федор Никитич Романов, отец новоизбранного царя), фактическая власть перешла в его руки, также носившего титул Великого государя.

Отмена крепостного права в России

3 марта 1861 года Александр II подписал Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, состоявшие из 17 законодательных актов.

Отмена крепостного права явилась первой по времени и наиболее значимой из «великих реформ» Александра II.

Теперь крепостные становились полноправными членами общества. Бывшие невольные могли свободно вступать в брак, приобретать имущество, совершать различные сделки. Они могли выступать в суде, заниматься торговлей и предпринимательством, а также поступать на государственную службу.

Time Magazine - first cover.jpg
By Cover credit: William Oberhardt (1882-1958) - TIME Magazine cover, 3 March 1923. Time magazine archive. Public Domain, Link

Новостной еженедельник «Time» поступил в продажу

3 марта 1923 года в продажу поступил первый в мире новостной еженедельник «Time». Идея создания газеты Time пришла в голову Генри Люсу и Брайтону Хэддену в ходе собрания в резиденции тайного общества студентов Йельского университета «Череп и кости». Первоначально Люс и Хэдден дали журналу название Facts, подчеркнув его краткость (занятый человек мог прочитать его за час), позже название изменили на Time.

Фирменный формат журнала предусматривал несколько десятков статей, в сжатой форме резюмирующих наиболее важные темы недели внутренней и внешней политики, бизнеса, образования, науки, медицины, права, религии, спорта, книгоиздания и искусства. Начиная с 1927 года, журнал Time называет в последнем декабрьском номере «человека года». С 1999 года журнал также публикует список ста наиболее влиятельных людей года — Time 100. Если «Человека года» выбирает исключительно исполнительный редактор, то список влиятельных людей определяет комиссия ученых.

Гитлер провозгласил образование Третьего рейха

3 марта 1933 года в Потсдаме Адольф Гитлер провозгласил образование Третьего рейха. Его синонимом является термин «Тысячелетний рейх». В истории таким было неофициальное название немецкого государства в период нахождения у власти Национал-социалистической немецкой рабочей партии (1933 — 1945).

Впервые термин «Третий рейх» появился в одноименной книге Артура Меллера ван ден Брука. Известный немецкий писатель назвал первым рейхом Священную Римскую империю во времена Оттона I, вторым — империю, провозглашенную через тысячу лет Вильгельмом I Гогенцоллерном. Он был убежден, что Третий Рейх только грядет. Считается, что фюрер почерпнул эту идею у писателя. Руководство НСДАП и некоторые силовые структуры Германии — СС (включая СД) и гестапо — были признаны Международным военным трибуналом преступными организациями.

Источник: Правительство РФ

Родился Михаил Мишустин

3 марта свой день рождения отмечает Михаил Владимирович Мишустин, бывший руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами и глава Федеральной налоговой службы, действующий председатель Правительства Российской Федерации. Доктор экономических наук.

Михаил Мишустин увлекается спортом, активно играет в хоккей с шайбой в Ночной хоккейной лиге. Входит в состав наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА. Сочиняет частушки и эпиграммы, играет на рояле. Является автором музыки двух песен, исполняемых Григорием Лепсом.

Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Действительный государственный советник РФ I класса.

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