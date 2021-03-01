Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 мартаВсемирный день гражданской обороны, публикация книги предсказаний Нострадамуса и открытие Йеллоустонского национального парка
Фоторепортажи
12В Москве побит исторический рекорд тепла
18Беспорядки в Испании
16:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Хирург из США появился на онлайн-заседании суда во время операции (видео)

Доктор заявил, что он может «отвлечься», но судья ему не поверил.

Очередной неординарный случай, связанный с видеоконференцией, произошел в конце февраля в калифорнийском городе Сакраменто. На онлайн-заседание суда по делу о нарушении правил дорожного движения обвиняемый Скотт Грин вышел прямо с рабочего места. Но дело в том, что Грин работает хирургом и видеозвонок он принял прямо из операционной.

Читайте также
Чиновник во время онлайн-совещания получил живой подарок от своего кота (видео)

Появление на экране Грина в хирургическом костюме и маске и, судя по всему, прямо во время операции, сильно озадачило судью. Сам обвиняемый отметил, что находится в операционной вместе с другим хирургом, а потому может отвлечься и участвовать в заседании.

Несмотря на это, судья отметил, что беспокоится за судьбу пациента, а потому перенес заседание на другой день.

Видео инцидента попало в соцсети и стало вирусным. Медицинский совет Калифорнии отреагировал на запись моментально и объявил о начале разбирательств, отметив, что «ожидает от врачей соблюдения профессиональных стандартов при лечении пациентов», сообщает Sacramento Bee.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Николя Саркози признан виновным в коррупции
Трещину в модуле МКС заклеят смолой
В ВОЗ дали совет отказывающимся прививаться россиянам
Билл Гейтс назвал предполагаемые сроки окончания пандемии
Самолет совершил вынужденную посадку из-за агрессивного кота
Над Британией зафиксировали падение метеорита (видео)
Туристы сняли, как буйволица спасла детеныша от леопарда и льва
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Дети
Что пили дети в СССР: 10 напитков Попробуем оживить в памяти вкус и запах «тех самых» напитков
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь