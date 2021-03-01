Хирург из США появился на онлайн-заседании суда во время операции (видео)

Очередной неординарный случай, связанный с видеоконференцией, произошел в конце февраля в калифорнийском городе Сакраменто. На онлайн-заседание суда по делу о нарушении правил дорожного движения обвиняемый Скотт Грин вышел прямо с рабочего места. Но дело в том, что Грин работает хирургом и видеозвонок он принял прямо из операционной.
Появление на экране Грина в хирургическом костюме и маске и, судя по всему, прямо во время операции, сильно озадачило судью. Сам обвиняемый отметил, что находится в операционной вместе с другим хирургом, а потому может отвлечься и участвовать в заседании.
Несмотря на это, судья отметил, что беспокоится за судьбу пациента, а потому перенес заседание на другой день.
Видео инцидента попало в соцсети и стало вирусным. Медицинский совет Калифорнии отреагировал на запись моментально и объявил о начале разбирательств, отметив, что «ожидает от врачей соблюдения профессиональных стандартов при лечении пациентов», сообщает Sacramento Bee.