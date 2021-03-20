12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Арктике впервые заметили светящуюся рыбу
Она сияет зеленым и красным цветом.
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В тропиках светящиеся морские существа никого не удивляют, но чем ближе к полярному кругу, тем реже встречается биофлуоресценция.
Рядом с полюсами, где полярная ночь длится почти полгода, свечение подводных обитателей кажется и вовсе лишенным смысла, ведь без солнечного света оно все равно «не работает».
Тем не менее исследователи из Американского музея естественной истории решили проверить, не смогут ли они обнаружить биофлуоресценцию в арктических водах, сообщает ScienceAlert.
Экспедиция в прибрежные воды восточной Гренландии в 2019 году увенчалась успехом: ученым удалось запечатлеть свечение рыбы Liparis gibbus из семейства морских слизней. Эти маленькие животные обитают в тускло освещенных водах на глубине от 100 до 200 метров, где питаются амфиподами и крабами.
Ученые рассмотрели мальков Liparis gibbus в лаборатории под синим светом и обнаружили, что они сияют
Но это был не единственный сюрприз. В большинстве случаев морские рыбы имеют тенденцию флуоресцировать только одним цветом, но Liparis gibbus светится минимум двумя.
Во время еще одной экспедиции к острову
Вполне возможно, что в холодных глубинах на крайнем севере и юге обитают и другие существа, светящиеся в темноте, говорят ученые.
Анна Лысенко