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12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Арктике впервые заметили светящуюся рыбу

Она сияет зеленым и красным цветом.

Источник: J. Sparks, D. Gruber, P. Kragh
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В тропиках светящиеся морские существа никого не удивляют, но чем ближе к полярному кругу, тем реже встречается биофлуоресценция.

Рядом с полюсами, где полярная ночь длится почти полгода, свечение подводных обитателей кажется и вовсе лишенным смысла, ведь без солнечного света оно все равно «не работает».

Тем не менее исследователи из Американского музея естественной истории решили проверить, не смогут ли они обнаружить биофлуоресценцию в арктических водах, сообщает ScienceAlert.

Экспедиция в прибрежные воды восточной Гренландии в 2019 году увенчалась успехом: ученым удалось запечатлеть свечение рыбы Liparis gibbus из семейства морских слизней. Эти маленькие животные обитают в тускло освещенных водах на глубине от 100 до 200 метров, где питаются амфиподами и крабами.

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Ученые рассмотрели мальков Liparis gibbus в лаборатории под синим светом и обнаружили, что они сияют ярко-зеленым и глубоким красным цветом, а их глаза светятся так, как ни у одного арктического животного. Оказалось, что длительное отсутствие света за полярным кругом вовсе не исключает биофлуоресценцию как явление.

Но это был не единственный сюрприз. В большинстве случаев морские рыбы имеют тенденцию флуоресцировать только одним цветом, но Liparis gibbus светится минимум двумя.

Во время еще одной экспедиции к острову Литтл-Диомид на Аляске исследователи изучили взрослый экземпляр еще одного вида морских слизней под названием Liparis tunicatus. Они обнаружили красную флуоресценцию в виде пятен по всему телу рыбы.

Вполне возможно, что в холодных глубинах на крайнем севере и юге обитают и другие существа, светящиеся в темноте, говорят ученые.

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