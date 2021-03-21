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16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае нашли золотую маску возрастом 3 тысячи лет

Это только одна из более 500 обнаруженных недавно реликвий.

Китайские археологи, исследующие знаменитые ямы Саньсиндуй, сделали более 500 новых находок, среди которых необычно большая золотая маска возрастом около 3 тысяч лет.

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Археологи изучили шесть ранее не исследованных жертвенных ям и обнаружили фрагменты изысканных золотых масок, золотую фольгу, бронзовые маски, бронзовые священные деревья, слоновую кость и изделия из нее, а также нефрит, сообщает «Синьхуа».

Самый крупный фрагмент золотой маски удивил археологов большим размером по сравнению с предыдущими находками. Его ширина составляет около 23 см, высота — 28 см, а вес — около 280 граммов. Вся маска могла весить около 500 граммов, считают ученые. Предварительная проверка показала, что находка содержит около 84% золота.

Археологи также нашли следы истлевшего шелка возрастом 3 тысячи лет. Это самое ранее свидетельство использования шелка в культуре Саньсиндуй.

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Саньсиндуй — это археологическая культура позднего неолита и раннего бронзового века, обнаруженная в китайском районе Чэнду. В 1929 году местный крестьянин, роя колодец, обнаружил в окрестностях городка Саньсиндуй тайник с нефритовыми изделиями.

С тех пор в ритуальных ямах, найденных в этой местности, обнаружили тысячи артефактов из меди, нефрита, золота, бронзы, глины и слоновой кости, в том числе маски, жезл с изображением человеческих голов, статуи людей в натуральную величину. Многие артефакты были намеренно сломаны или сожжены в ходе ритуала и надежно захоронены.

Культуру Саньсиндуй связывают с древним царством Шу, уничтоженным царством Цинь.

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