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15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что в древности большие кенгуру жили на деревьях

Они весили не менее 50 килограммов.

Источник: Natalie Warburton
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Тысячи лет назад в Австралии обитали крупные кенгуру, которые половину своей жизни проводили на деревьях.

Это очень необычно для сумчатых млекопитающих, но строение скелета этих вымерших животных — бесспорное свидетельство такого образа жизни, утверждают австралийские исследователи в работе, опубликованной в Royal Society Open Science.

Речь идет об ископаемом виде Wallabia kitcheneri, который был обнаружен и описан в 1989 году. Тогда ученым удалось найти только череп и зубы этих ранее неизвестных науке древних кенгуру.

Но в 2002 году исследователи из университетов Перта и Аделаиды сделали новую ценную находку в пещерах Тилаколео на юго-западе Австралии. Они нашли два почти полных скелета самца и самки Wallabia kitcheneri и наконец смогли детально изучить останки.

У этих окаменелостей оказались необычайно длинные пальцы на передних и задних лапах с длинными изогнутыми когтями. Подобная длина не свойственна другим кенгуру или валлаби.
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По особенностям костей исследователи также определили, что у кенгуру, вымерших примерно 40 тысяч лет назад, были мощные мышцы передних лап, позволяющие поднимать и удерживать вес своего тела, а также более длинная и подвижная шея, чем у других кенгуру. Она помогала лучшему обзору, когда кенгуру прятались за листьями на ветках деревьев.

Ученые считают, что по крайней мере половину времени Wallabia kitcheneri проводили на деревьях. Некоторые современные мелкие валлаби тоже приспособлены к лазанью по деревьям, но вымершие «древесные кенгуру» весили не менее 50 килограммов, говорят исследователи. Они передвигались по веткам как «нечто среднее между коалой и очень крупным приматом».

В связи с новыми открытиями вид переименовали в Congruus kitcheneri, поскольку анатомия этих животных не похожа на строение тела валлаби.

Анна Лысенко

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