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17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае запустили тематический «Панда-поезд» (видео)

На нем можно проехать по родине больших панд.

24 марта в провинции Сычуань на юго-западе Китая был запущен первый в Китае полноценный туристический «Панда-поезд».

Изначально его планировали запустить еще в начале февраля, но затем открытие маршрута перенесли на конец марта.

«Панда-поезд» курсирует по маршруту между провинциями Сычуань, Гуйчжоу и Чунцин, которые являются наиболее популярными направлениями среди туристов.

Сам поезд с изображением панды выглядит как отель на колесах. В нем есть спальные вагоны с душевыми кабинами, вагон с сидячими местами, ресторан и несколько игровых зон и зон отдыха.

В отличие от тематических электричек и вагонов метро с пандами, которые ранее уже были запущены в Китае, новый поезд дальнего следования имеет сдержанный и стильный дизайн, используя при этом ненавязчивые изображения панд в оформлении интерьеров.

Екатерина Гура

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