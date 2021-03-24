17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае запустили тематический «Панда-поезд» (видео)
На нем можно проехать по родине больших панд.
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24 марта в провинции Сычуань на
Изначально его планировали запустить еще в начале февраля, но затем открытие маршрута перенесли на конец марта.
«Панда-поезд» курсирует по маршруту между провинциями Сычуань, Гуйчжоу и Чунцин, которые являются наиболее популярными направлениями среди туристов.
Сам поезд с изображением панды выглядит как отель на колесах. В нем есть спальные вагоны с душевыми кабинами, вагон с сидячими местами, ресторан и несколько игровых зон и зон отдыха.
В отличие от тематических электричек и вагонов метро с пандами, которые ранее уже были запущены в Китае, новый поезд дальнего следования имеет сдержанный и стильный дизайн, используя при этом ненавязчивые изображения панд в оформлении интерьеров.
Екатерина Гура