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16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Предков викингов хоронили на подстилке из пуха и перьев. Ученые узнали, почему

По этой же причине в погребении оказывались обезглавленные филины.

Источник: J. Rosvold

В Швеции VII—VIII веков знатных воинов хоронили на подстилках из птичьего пуха и перьев. Это говорило не только о статусе умершего, но и «помогало» его душе попасть в загробный мир.

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Такую гипотезу озвучили ученые, которые проанализировали знаменитые захоронения Вальсгарде. Это название хутора к северу от Уппсалы в Швеции, где находится одно из самых крупных и значительных погребальных полей Швеции. Ранее здесь было исследовано более 90 могил железного века. Самое древнее захоронение датируется концом V века нашей эры, самое позднее ― XI веком.

Вальсгарде больше всего известен захоронениями в лодках VII—VIII веков — периода, предшествовавшего появлению викингов. В нескольких из этих могил были найдены пуховые «постели». Анализ находок показал, что воинов отправляли в последний путь на подстилках из пуха и перьев гусей, уток, куропаток, ворон, воробьев, куликов и, что самое удивительное, филинов.

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Вальсгарде

Лодки длиной около 10 метров были экипированы 4−5 парами весел, шлемами, щитами, оружием, продовольствием, орудиями для охоты и приготовления пищи. Рядом с лодками хоронили лошадей и других животных. В могилах археологи обнаружили также двух филинов с отрубленной головой.

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Шлемы из захоронений Вальсгарде. Листайте, чтобы увидеть больше

Очевидно, что умерших воинов полностью оснащали для того, чтобы те могли «доплыть» в загробный мир и иметь там все необходимое. И важную роль в этой «экипировке» играли птицы, говорят ученые в исследовании, опубликованном в Journal of Archaeological Science: Reports.

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Воссоздать верования этой эпохи сложно, но шведский фольклор, уходящий корнями в первобытные времена, содержит немало подсказок. В частности, древние шведы считали, что гусиные перья помогают душе умершего попасть в загробный мир, а перья голубей, ворон, домашних кур и сов продлевают борьбу со смертью.

Перья и подушки с перьями упоминаются в исландских сагах и играют важную роль в шаманизме, а верховного бога в германо-скандинавской мифологии Одина сопровождают два ворона, напоминают исследователи.

Чтобы мертвый «не вернулся» обратно, в древности иногда проводили ритуалы обезглавливания. Очевидно, именно поэтому в могилу предков викингов положили обезглавленных филинов, выполнявших функцию «проводников душ», говорят ученые. По этой же причине часто сгибали или ломали мечи погибших воинов.

Анна Лысенко

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