16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Предков викингов хоронили на подстилке из пуха и перьев. Ученые узнали, почему
По этой же причине в погребении оказывались обезглавленные филины.
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В Швеции
Такую гипотезу озвучили ученые, которые проанализировали знаменитые захоронения Вальсгарде. Это название хутора к северу от Уппсалы в Швеции, где находится одно из самых крупных и значительных погребальных полей Швеции. Ранее здесь было исследовано более 90 могил железного века. Самое древнее захоронение датируется концом V века нашей эры, самое позднее ― XI веком.
Вальсгарде больше всего известен захоронениями в лодках
Лодки длиной около 10 метров были экипированы 4−5 парами весел, шлемами, щитами, оружием, продовольствием, орудиями для охоты и приготовления пищи. Рядом с лодками хоронили лошадей и других животных. В могилах археологи обнаружили также двух филинов с отрубленной головой.
Очевидно, что умерших воинов полностью оснащали для того, чтобы те могли «доплыть» в загробный мир и иметь там все необходимое. И важную роль в этой «экипировке» играли птицы, говорят ученые в исследовании, опубликованном в Journal of Archaeological Science: Reports.
Воссоздать верования этой эпохи сложно, но шведский фольклор, уходящий корнями в первобытные времена, содержит немало подсказок. В частности, древние шведы считали, что гусиные перья помогают душе умершего попасть в загробный мир, а перья голубей, ворон, домашних кур и сов продлевают борьбу со смертью.
Перья и подушки с перьями упоминаются в исландских сагах и играют важную роль в шаманизме, а верховного бога в
Чтобы мертвый «не вернулся» обратно, в древности иногда проводили ритуалы обезглавливания. Очевидно, именно поэтому в могилу предков викингов положили обезглавленных филинов, выполнявших функцию «проводников душ», говорят ученые. По этой же причине часто сгибали или ломали мечи погибших воинов.
Анна Лысенко