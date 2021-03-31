В соцсетях стало вирусным фото необычайно мускулистой белки

Пользователь Reddit из Канады с ником yogthos в конце марта опубликовал на ресурсе снимок необычной белки, которую он встретил в парке, когда шел с работы домой.
Изначально зверек привлек его внимание своим уникальным черным окрасом, но когда yogthos приблизил снимок, чтобы получше рассмотреть животное, то обнаружил кое-что еще. Белка оказалась чрезвычайно мускулистой и даже немного грозной. Автор поста пошутил, что, вероятно, зверек немало времени проводит в тренировках и может дать отпор даже людям.
Снимок «накачанного» грызуна быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям. Пользовали отметили физические достоинства белки и вспомнили других животных, которые также прославились своими впечатляющими мускулами.