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19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях стало вирусным фото необычайно мускулистой белки

А еще у зверька очень редкий окрас.

Пользователь Reddit из Канады с ником yogthos в конце марта опубликовал на ресурсе снимок необычной белки, которую он встретил в парке, когда шел с работы домой.

Изначально зверек привлек его внимание своим уникальным черным окрасом, но когда yogthos приблизил снимок, чтобы получше рассмотреть животное, то обнаружил кое-что еще. Белка оказалась чрезвычайно мускулистой и даже немного грозной. Автор поста пошутил, что, вероятно, зверек немало времени проводит в тренировках и может дать отпор даже людям.

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Снимок «накачанного» грызуна быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям. Пользовали отметили физические достоинства белки и вспомнили других животных, которые также прославились своими впечатляющими мускулами.

Екатерина Гура

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