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День в истории: 5 апреляЛедовое побоище, завершение политической карьеры Уинстона Черчилля, день рождения «Нивы» и другие события этого дня в истории
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00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 5 апреля

Ледовое побоище, завершение политической карьеры Уинстона Черчилля, день рождения «Нивы» и другие события этого дня в истории.

Ледовое побоище

5 апреля 1242 года объединенное новгородское и владимиро-суздальское войско под предводительством князя Александра Невского победило силы Ливонского ордена в сражении на Чудском озере, более известном как Ледовое побоище.

Александр Невский сосредоточил основные силы не в центре, как это всегда делали русские войска, а на флангах. Рыцари же выстроились клином или «свиньей». Как и ожидал Александр Невский, ливонцы ударили в центр русского войска и смяли его — «пробились свиньей сквозь полк». Но тут русские войска ударили с флангов. Враг был окружен. В итоге сотни рыцарей были убиты, взяты в плен, остальные едва спаслись бегством.

Источник: Artiom Vallat/CC0

Международный день супа

Суп — первое блюдо и важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы подчеркнуть важность этого блюда для здоровья человека, был создан праздник — Международный день супа, который отмечается 5 апреля.

Суп в сегодняшнем понимании появился пять веков назад с изобретением крепкой посуды, способной выдержать процесс приготовления. А в холодных странах и регионах суп возник гораздо раньше. Например, в Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры. Кстати, в мире насчитывается приблизительно 150 типов супов.

Открыт остров Пасхи

5 апреля 1722 года экспедиция адмирала Якоба Роггевена, отправленная голландской Вест-Индской компанией в августе 1721 года на поиски гипотетического Южного материка, открыла небольшую уединенную гористую землю.

Открытие мореплаватели сделали в первый день христианской Пасхи, после того, как благополучно обошли Южную Америку, вышли в Тихий океан и взяли курс на северо-запад на восьмом месяце плавания. Остров назвали в честь праздника.

Источник: AP 2020

Уинстон Черчилль завершил свою политическую карьеру

5 апреля 1955 года, после более чем 50 лет выдающейся политической карьеры, Уинстон Черчилль подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

Черчилль вошел в историю как самый яркий английский политик XX века, находившийся у власти в течение правления шести монархов — начиная с королевы Виктории и до ее праправнучки Елизаветы II.

Годы, когда Черчилль возглавлял английское правительство и представлял свою страну в антигитлеровской коалиции, были величайшим достижением его как государственного деятеля и дипломата. Он участвовал в разработке текста Атлантической хартии, а в 1944 году провел в Москве переговоры со Сталиным, разделив Европу на сферы влияния.

Источник: РИА "Новости"

День рождения «Нивы»

31 июля 1975 года вышел приказ Минавтопрома «О постановке в производство новой модели повышенной проходимости ВАЗ-2121 “Нива”». Первые 15 предсерийных экземпляров собрали еще в 1974 году, а к XXV съезду КПСС в марте 1976 года в Тольятти сделали 50 машин. Они разошлись по разным регионам страны и эксплуатировались под наблюдением вазовских специалистов.

Первый серийный образец ВАЗ-2121 сошел с конвейера 5 апреля 1977 года, и именно эту дату принято считать днем рождения «Нивы». Вскоре после запуска конвейера производственный план увеличили с 25 тысяч машин в год до 50 тысяч, а далее — до 70 тысяч автомобилей в связи с успехом на экспортных рынках. В начале 1980-х около 80% выпущенных автомобилей стали отправлять на экспорт. Кстати, «Нива» стала единственным советским автомобилем, который продавался в Японии.

Источник: РИА "Новости"

День рождения авиационной группы «Русские Витязи»

30 лет назад в этот день была основана российская авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи». Практически все парады и многие крупные праздничные и торжественные мероприятия в России не обходятся без их зрелищного выступления.

«Русские Витязи» получили не только наименование, но и эмблему и окрас самолетов в виде российского триколора.

Среди достижений авиагруппы — выполнение полного комплекса фигур высшего пилотажа, в том числе в группе, а с определенного момента — совместно с истребителями МиГ-29 из пилотажной группы «Стрижи», что стало мировым рекордом в авиации.

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