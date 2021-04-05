00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 5 апреля
Ледовое побоище, завершение политической карьеры Уинстона Черчилля, день рождения «Нивы» и другие события этого дня в истории.
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5 апреля 1242 года объединенное новгородское и
Александр Невский сосредоточил основные силы не в центре, как это всегда делали русские войска, а на флангах. Рыцари же выстроились клином или «свиньей». Как и ожидал Александр Невский, ливонцы ударили в центр русского войска и смяли его — «пробились свиньей сквозь полк». Но тут русские войска ударили с флангов. Враг был окружен. В итоге сотни рыцарей были убиты, взяты в плен, остальные едва спаслись бегством.
Суп — первое блюдо и важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы подчеркнуть важность этого блюда для здоровья человека, был создан праздник — Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
Суп в сегодняшнем понимании появился пять веков назад с изобретением крепкой посуды, способной выдержать процесс приготовления. А в холодных странах и регионах суп возник гораздо раньше. Например, в Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры. Кстати, в мире насчитывается приблизительно 150 типов супов.
5 апреля 1722 года экспедиция адмирала Якоба Роггевена, отправленная голландской
Открытие мореплаватели сделали в первый день христианской Пасхи, после того, как благополучно обошли Южную Америку, вышли в Тихий океан и взяли курс на
5 апреля 1955 года, после более чем 50 лет выдающейся политической карьеры, Уинстон Черчилль подал в отставку с поста
Годы, когда Черчилль возглавлял английское правительство и представлял свою страну в антигитлеровской коалиции, были величайшим достижением его как государственного деятеля и дипломата. Он участвовал в разработке текста Атлантической хартии, а в 1944 году провел в Москве переговоры со Сталиным, разделив Европу на сферы влияния.
31 июля 1975 года вышел приказ Минавтопрома «О постановке в производство новой модели повышенной проходимости ВАЗ-2121 “Нива”». Первые 15 предсерийных экземпляров собрали еще в 1974 году, а к XXV съезду КПСС в марте 1976 года в Тольятти сделали 50 машин. Они разошлись по разным регионам страны и эксплуатировались под наблюдением вазовских специалистов.
Первый серийный образец ВАЗ-2121 сошел с конвейера 5 апреля 1977 года, и именно эту дату принято считать днем рождения «Нивы». Вскоре после запуска конвейера производственный план увеличили с 25 тысяч машин в год до 50 тысяч, а далее — до 70 тысяч автомобилей в связи с успехом на экспортных рынках. В начале 1980-х около 80% выпущенных автомобилей стали отправлять на экспорт. Кстати, «Нива» стала единственным советским автомобилем, который продавался в Японии.
30 лет назад в этот день была основана российская авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи». Практически все парады и многие крупные праздничные и торжественные мероприятия в России не обходятся без их зрелищного выступления.
«Русские Витязи» получили не только наименование, но и эмблему и окрас самолетов в виде российского триколора.
Среди достижений авиагруппы — выполнение полного комплекса фигур высшего пилотажа, в том числе в группе, а с определенного момента — совместно с истребителями МиГ-29 из пилотажной группы «Стрижи», что стало мировым рекордом в авиации.