12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые разгадали тайну гигантского пузыря слизи у побережья Норвегии
В нем развиваются сотни тысяч эмбрионов.
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Загадка необычного пузыря слизи, дрейфовавшего у побережья Норвегии и напоминающего по форме гигантское яйцо, наконец разгадана.
Пузырь заметили дайверы с экспедиционного судна REV Ocean в 2019 году. Загадочный объект плавал напротив норвежской коммуны Эрста в 200 метрах от побережья на глубине 17 метров.
Находка дайверов озадачила морских биологов. Они и раньше встречали похожие пузыри, но меньших размеров. В таких защитных оболочках развивались яйца кальмаров. Какой именно вид создает такие большие пузыри, оставалось загадкой.
Норвежские ученые провели анализ ДНК слизи и установили, что каждый такой пузырь содержит сотни тысяч яиц распространенного кальмара Illex coindetii, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.
Illex coindetii встречаются на севере Атлантического океана и в Средиземном море. Длина их мантии составляет в среднем 18−20 см. Самки кальмаров вырабатывают слизь, которая обволакивает яйца, защищая их от хищников и поддерживая жизнь эмбрионов. Маленькие кальмары вылупляются через 10−14 дней после закладки.
Анна Лысенко