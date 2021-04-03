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12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые разгадали тайну гигантского пузыря слизи у побережья Норвегии

В нем развиваются сотни тысяч эмбрионов.

Загадка необычного пузыря слизи, дрейфовавшего у побережья Норвегии и напоминающего по форме гигантское яйцо, наконец разгадана.

Пузырь заметили дайверы с экспедиционного судна REV Ocean в 2019 году. Загадочный объект плавал напротив норвежской коммуны Эрста в 200 метрах от побережья на глубине 17 метров.

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Находка дайверов озадачила морских биологов. Они и раньше встречали похожие пузыри, но меньших размеров. В таких защитных оболочках развивались яйца кальмаров. Какой именно вид создает такие большие пузыри, оставалось загадкой.

Норвежские ученые провели анализ ДНК слизи и установили, что каждый такой пузырь содержит сотни тысяч яиц распространенного кальмара Illex coindetii, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

Illex coindetii встречаются на севере Атлантического океана и в Средиземном море. Длина их мантии составляет в среднем 18−20 см. Самки кальмаров вырабатывают слизь, которая обволакивает яйца, защищая их от хищников и поддерживая жизнь эмбрионов. Маленькие кальмары вылупляются через 10−14 дней после закладки.

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Кальмар Illex coindetii

Анна Лысенко

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